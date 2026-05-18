Samsung rettet den Kospi vor weiterem Absturz

Südkoreas Leitindex Kospi konnte sich gegen den Abwärtstrend stemmen. Für Rückenwind sorgte vor allem eine Kursrallye von Samsung , obwohl dem Technologiekonzern weiterhin ein möglicher Großstreik mit zehntausenden Beschäftigten droht.

Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Montag überwiegend schwächer geschlossen, nachdem neue geopolitische Spannungen zwischen den USA und Iran die Angst vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten geschürt hatten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nikkei, Hang Seng und ASX fallen

Der Verkaufsdruck erfasste nahezu alle wichtigen Börsen der Region. Australiens S&P/ASX 200 verlor 1,32 Prozent, Japans Nikkei 225 fiel um 0,92 Prozent und der breiter gefasste Topix gab 0,77 Prozent nach. In Hongkong sackte der Hang Seng Index um 1,49 Prozent ab, während Taiwans Taiex 1,02 Prozent verlor.

Kospi überrascht mit Kursplus

Bereits am Freitag war der Kospi um sechs Prozent eingebrochen. Zum Wochenstart lag der Index zeitweise erneut bis zu vier Prozent im Minus, bevor eine kräftige Gegenbewegung einsetzte und der Index 1,15 Prozent höher schloss. Der technologielastige Nebenwerteindex Kosdaq verlor dagegen 1,65 Prozent.

Milliarden-Abzug schockt Südkoreas Börse

Die heftigen Schwankungen wurden vor allem durch massive Verkäufe internationaler Investoren ausgelöst. Laut Daten von Goldman Sachs trennten sich ausländische Anleger allein in der vergangenen Woche von südkoreanischen Aktien im Wert von 13,2 Milliarden US-Dollar.

Damit entfiel der Großteil der insgesamt rund 17 Milliarden US-Dollar schweren Kapitalabflüsse aus asiatischen Schwellenmärkten ohne China auf Südkorea.

Samsung wird zum Retter des Marktes

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand am Montag klar Samsung. Die Aktie des Technologiekonzerns sprang zeitweise um bis zu 6,65 Prozent nach oben und stabilisierte damit den gesamten südkoreanischen Aktienmarkt.

Auslöser der Rallye war die Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen zwischen Samsung und der größten Gewerkschaft des Unternehmens. Gleichzeitig wächst jedoch die Sorge vor einem Arbeitskampf: Bereits ab dem 21. Mai könnten bis zu 47.000 Beschäftigte in einen 18-tägigen Streik treten.

Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung appellierte am Montag öffentlich an beide Seiten, eine Einigung zu erzielen. Arbeitnehmerrechte müssten ebenso respektiert werden wie die Rechte des Managements, erklärte Lee. "Extreme führen zu Gegenreaktionen", warnte der Präsident.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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