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    Baugenehmigungen steigen stark - Iran-Krieg dämpft Hoffnung

    Für Sie zusammengefasst
    • März 21.800 bewilligte Wohnungen plus 11,5 Prozent
    • Q1 63.500 Genehmigungen plus 14,6 Prozent
    • Steigende Zinsen und Kosten bedrohen Bauaufschwung
    Baugenehmigungen steigen stark - Iran-Krieg dämpft Hoffnung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Baugenehmigungen in Deutschland sind im ersten Quartal kräftig gestiegen. Im März wurden in alten und neuen Gebäuden 21.800 Wohnungen bewilligt, 11,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

    Im gesamten ersten Quartal wurden 63.500 Wohnungen in neuen und bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren 14,6 Prozent mehr als von Januar bis März 2025. Im Neubau zogen die Genehmigungen besonders bei Zweifamilienhäusern (plus 23,2 Prozent) und bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (14,9 Prozent) an.

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    Die Zahlen sind ein Lichtblick im Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten, doch steigende Zinsen und Kosten im Zuge des Iran-Kriegs drohen den Aufschwung auszubremsen.

    Höhere Zinsen, gestiegene Inflation

    "Die Zahl der neu erteilten Baugenehmigungen im März zeigt, dass die deutsche Bauwirtschaft im ersten Monat des Iran-Kriegs eine robuste Dynamik aufgewiesen hat", sagt Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Allerdings dürfte der Konflikt die Erholung spürbar dämpfen.

    So seien seit Anfang März die Zinsen auf 10-jährige Immobilienkredite um 0,3 Prozentpunkte gestiegen, was den Wohnungsbau verteuere. Zudem wirke sich die gestiegene Inflation aus. "Wenn die Menschen wegen gestiegener Energiepreise weniger Kaufkraft haben, bleibt auch weniger Spielraum zum Bau eines Eigenheims." Mittelfristig dürften ferner die höheren Kraftstoff- und Energiekosten die Baukosten steigen lassen. Schon auf dem aktuellen Niveau der Baugenehmigungen würden nicht genug Wohnungen gebaut, um eine echte Entspannung am Wohnungsmarkt zu erreichen.

    Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) warnte ebenfalls davor, in Euphorie zu verfallen. "Wenn wir den Bedarf im Land decken wollen, müssten mindestens 10.000 Genehmigungen zusätzlich reinkommen - und das pro Monat", sagte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Mit dem Iran-Krieg würden Lieferketten fragiler, die Finanzierungskosten blieben hoch und die geopolitische Lage verunsichere Bauherren und Investoren. "Eine Genehmigung ist noch kein Spatenstich und erst recht keine fertige Wohnung."

    Wohnungsbau in der Krise

    Die Baugenehmigungen sind ein wichtiger Indikator für den Wohnungsbau, der wegen gestiegener Zinsen und Baukosten in der Krise steckt: Was nicht genehmigt wird, wird später nicht gebaut. Vor allem in Ballungsräumen ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Die Bundesregierung will mit einem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den Wohnungsbau voranbringen und hat Förderprogramme für energieeffizientes Bauen reaktiviert./als/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 55,35 auf Tradegate (18. Mai 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -4,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,78 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +8,49 %/+79,25 % bedeutet.




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