BARCLAYS stuft BBVA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Das erste Quartal sei für iberische Banken erneut stark verlaufen, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer Branchenbetrachtung vom Sonntag. Für ihre "Overweight"-Empfehlungen Santander, CaixaBank und BCP habe es nach den Zahlenvorlagen die stärksten Anhebungen der Gewinnschätzungen gegeben./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 14:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Cecilia Romero Reyes

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20,90

Kursziel alt: 20,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

