Treibstoff gesichert, Preise schwach: Ryanair navigiert durch den Krisenflug

Wo der Konzern noch Anfang des Jahres von einem leichten Preisanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich für die Monate Juli bis September ausgegangen war, zeigt die aktuelle Buchungslage ein anderes Bild: Die Ticketpreise entwickeln sich inzwischen weitgehend seitwärts. Als Ursache nennt das Unternehmen eine wachsende Konsumentenverunsicherung, ausgelöst durch Inflationssorgen und die Angst vor Treibstoffengpässen infolge des Nahostkonflikts.

Ryanair hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Nachsteuergewinn von 2,26 Milliarden Euro erzielt. Das bedeutet ein Rekord für Europas nach Passagierzahlen größte Fluggesellschaft. Doch die Freude über das Rekordjahr trübt sich ein: Der Krieg gegen den Iran und die Schließung der Straße von Hormus drücken auf die Ticketpreise im Sommergeschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Ryanair-Aktie startet mit einem Minus von knapp 2 Prozent in die Woche. Die Visibilität für das Sommerquartal bleibt laut Ryanair gering. Wie profitabel die Hochsaison wird, hängt demnach stark von Spätbuchungen ab.

Beim Treibstoff hingegen entspannt sich die Lage. Finanzvorstand Neil Sorahan zeigte sich gegenüber CNBC zuversichtlich, dass es auch nach dem Sommer zu keinen Versorgungsunterbrechungen kommen werde, da Lieferanten ihre Mengen erhöhten und alternative Bezugsquellen jenseits der Golfregion erschlössen. CEO Michael O'Leary ergänzte, dass die eigenen Lieferanten bis mindestens Mitte Juli eine unterbrechungsfreie Versorgung zugesagt hätten. Für einen möglichen Extremfall hat das Unternehmen nach eigenen Angaben Notfallpläne entwickelt – sieht ihn jedoch derzeit nicht eintreten.

Als Absicherung hat Ryanair 80 Prozent des Sommertreibstoffs zu einem Preis von 668 US-Dollar je Tonne gesichert. Flugstreichungen seien nicht geplant, betonte Sorahan.

Der Jahresgewinn übertraf die Analystenprognosen leicht – der Konsens lag bei 2,20 Milliarden Euro, nach 1,61 Milliarden Euro im Vorjahr. Nicht eingerechnet ist eine Rückstellung von 85 Millionen Euro für eine Strafe der italienischen Wettbewerbsbehörde, gegen die Ryanair Berufung eingelegt hat.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 21,93EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.





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