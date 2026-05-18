Regeneron Pharmaceuticals Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 18.05.2026

Mit einer Performance von -6,99 % musste die Regeneron Pharmaceuticals Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Regeneron Pharmaceuticals ist ein US-Biotechkonzern mit Fokus auf monoklonale Antikörper und genetisch basierte Therapien. Kernprodukte sind u.a. Eylea (Augenheilkunde) und Dupixent (Immunologie, mit Sanofi). Starke F&E-Pipeline, eigene Antikörper-Plattformen. Wichtige Wettbewerber: Amgen, Biogen, Roche/Genentech, Novartis. USP: hohe Innovationsrate, starke Partnerschaften, Fokus auf Spezialindikationen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Regeneron Pharmaceuticals Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,66 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Regeneron Pharmaceuticals einen Rückgang von -15,47 %.

Während Regeneron Pharmaceuticals deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,31 %.

Regeneron Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,04 % 1 Monat -12,48 % 3 Monate -16,66 % 1 Jahr +8,09 %

Informationen zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Stand: 18.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 103 Mio. Regeneron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,59 Mrd.EUR € wert.

Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 21 2026

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amgen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. Biogen notiert im Minus, mit -0,61 %. Eli Lilly notiert im Minus, mit -0,61 %. AbbVie verliert -0,61 %

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Ob die Regeneron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.