🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRegeneron Pharmaceuticals AktievorwärtsNachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Regeneron Pharmaceuticals Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 18.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Regeneron Pharmaceuticals Aktie bisher Verluste von -6,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Regeneron Pharmaceuticals Aktie.

    Besonders beachtet! - Regeneron Pharmaceuticals Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 18.05.2026
    Foto: ASSOCIATED PRESS - ASSOCIATED PRESS

    Regeneron Pharmaceuticals ist ein US-Biotechkonzern mit Fokus auf monoklonale Antikörper und genetisch basierte Therapien. Kernprodukte sind u.a. Eylea (Augenheilkunde) und Dupixent (Immunologie, mit Sanofi). Starke F&E-Pipeline, eigene Antikörper-Plattformen. Wichtige Wettbewerber: Amgen, Biogen, Roche/Genentech, Novartis. USP: hohe Innovationsrate, starke Partnerschaften, Fokus auf Spezialindikationen.

    Regeneron Pharmaceuticals aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.05.2026

    Mit einer Performance von -6,99 % musste die Regeneron Pharmaceuticals Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    27.144,91€
    Basispreis
    16,57
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30.898,32€
    Basispreis
    15,94
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Regeneron Pharmaceuticals Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,66 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Regeneron Pharmaceuticals einen Rückgang von -15,47 %.

    Während Regeneron Pharmaceuticals deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,31 %.

    Regeneron Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,04 %
    1 Monat -12,48 %
    3 Monate -16,66 %
    1 Jahr +8,09 %
    Stand: 18.05.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie

    Es gibt 103 Mio. Regeneron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,59 Mrd.EUR € wert.

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 21 / 2026


    Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 21 2026

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amgen, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. Biogen notiert im Minus, mit -0,61 %. Eli Lilly notiert im Minus, mit -0,61 %. AbbVie verliert -0,61 %

    Regeneron Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Regeneron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Regeneron Pharmaceuticals

    -7,09 %
    -8,49 %
    -11,55 %
    -16,59 %
    +11,95 %
    -14,04 %
    +36,91 %
    +73,27 %
    +1.063,54 %
    ISIN:US75886F1075WKN:881535
    Regeneron Pharmaceuticals direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Regeneron Pharmaceuticals Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 18.05.2026 Am heutigen Handelstag muss die Regeneron Pharmaceuticals Aktie bisher Verluste von -6,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Regeneron Pharmaceuticals Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     