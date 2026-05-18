JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Nettoverlust sei dank guter Ticketpreise geringer ausgefallen als erwartet, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Stellungnahme am Montag. Der Ausblick sei allerdings unsicher und es sei mit sinkenden Schätzungen für den Billigflieger zu rechnen. Der Experte prognostiziert daher Kursverluste für die Aktien./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 22,19EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
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