Börse, Baby!
Nvidia-Beben, Zins-Schock und Commerzbank-Krimi
Die neue Börsenwoche hat es in sich: Nvidia legt Zahlen vor – und der Markt rechnet mit heftigen Ausschlägen.
- Nvidia Quartalszahlen Nacht 20 auf 21 Mai erwartet
- Put/Call-Ratio 0,65 bis 0,75 signalisiert Optimismus
- Markt preist Bewegung von etwa 8 bis 10 Prozent ein
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
In der Nacht vom 20. auf den 21. Mai, von Mittwoch auf Donnerstag ist es dann so weit: Nvidia wird seine Quartalszahlen veröffentlichen.
Gleichzeitig rückt der Machtwechsel an der Fed in den Fokus, während steigende Energiepreise, Inflation und die Iran-Krise die Zinsdebatte verschärfen.
Wir schauen, was der Markt für Nvidia einpreist: Die Put/Call-Ratio für den Verfallstermin 22.05. (Freitag) zeigt einen Wert von 0,65 bis 0,75.
Ein Wert unter 1,0 signalisiert massiven Optimismus (deutlich mehr Calls als Puts). Die "Bullen" dominieren.
Der Markt preist eine Bewegung von etwa 8 bis 10 Prozent in beide Richtungen ein.
Walmart und Home Depot, den ifo-Geschäftsklimaindex sowie neue Einkaufsmanagerdaten aus Europa und den USA rücken dann am Dientag, beziehungsweise Freitag in den Blick der Anleger.
Das ist der Wochenend-Dreier bei Börse, Baby! Krischan Orth, Julian Schick und Ferdinand Hammer beleuchten die wichtigsten Termine der Woche.
Wo drohen die größten Überraschungen? Jetzt reinhören!
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion