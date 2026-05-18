Nvidia-Beben, Zins-Schock und Commerzbank-Krimi

Gleichzeitig rückt der Machtwechsel an der Fed in den Fokus, während steigende Energiepreise, Inflation und die Iran-Krise die Zinsdebatte verschärfen.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Mai, von Mittwoch auf Donnerstag ist es dann so weit: Nvidia wird seine Quartalszahlen veröffentlichen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Wir schauen, was der Markt für Nvidia einpreist: Die Put/Call-Ratio für den Verfallstermin 22.05. (Freitag) zeigt einen Wert von 0,65 bis 0,75.

Ein Wert unter 1,0 signalisiert massiven Optimismus (deutlich mehr Calls als Puts). Die "Bullen" dominieren.

Der Markt preist eine Bewegung von etwa 8 bis 10 Prozent in beide Richtungen ein.

Walmart und Home Depot, den ifo-Geschäftsklimaindex sowie neue Einkaufsmanagerdaten aus Europa und den USA rücken dann am Dientag, beziehungsweise Freitag in den Blick der Anleger.

Das ist der Wochenend-Dreier bei Börse, Baby! Krischan Orth, Julian Schick und Ferdinand Hammer beleuchten die wichtigsten Termine der Woche.

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Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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