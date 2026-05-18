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    RWE-(Turbo)-Calls mit hohen Chance bei Kurserholung auf 60 Euro

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn sich die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 60 Euro erholen kann.

    Trotz der jüngsten Kursverluste befinden sich Anleger, die vor einem Jahr in die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) investiert haben, noch mit 70 Prozent im Plus. Allerdings fällt der Kursrückgang seit dem 12-Monatshoch vom 30.4.26 bei 62 auf das aktuelle Niveau bei 55,30 Euro doch ziemlich deutlich aus.  

    Nach der Veröffentlichung der im Rahmen der Erwartungen liegenden Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 65 Euro (JP Morgan und UBS) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn sich die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 60 Euro erholen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 57 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 57 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ67PL3, wurde beim RWE-Aktienkurs von 55,30 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro gehandelt. 

    Lann sich die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 60 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,56 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,081 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,081 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN3Q0M6, wurde beim Aktienkurs von 55,30 Euro mit 0,45 – 0,46 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,89 Euro (+93 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,729 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,729 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC4TYQ8, wurde beim Aktienkurs von 55,30 Euro mit 0,70 – 0,71 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 60 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,12 Euro (+58 Prozent) ansteigen.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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