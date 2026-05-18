Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 18.05. - FTSE Athex 20 schwach -1,23 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.864,16 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,19 %, Deutsche Boerse +2,15 %, RWE +0,76 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -4,91 %, Daimler Truck Holding -4,41 %, Vonovia -3,35 %
Der MDAX steht bei 31.039,50 PKT und verliert bisher -0,80 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +2,82 %, Nordex +2,60 %, Jenoptik +2,23 %
Flop-Werte: Fraport -3,28 %, Aroundtown -3,16 %, Jungheinrich -2,40 %
Der TecDAX steht bei 3.811,56 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +6,69 %, Infineon Technologies +4,19 %, SMA Solar Technology +3,61 %
Flop-Werte: Nagarro -5,24 %, SAP -2,82 %, Siemens Healthineers -2,06 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.779,49 PKT und verliert bisher -0,53 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,19 %, Deutsche Boerse +2,15 %, Wolters Kluwer +1,70 %
Flop-Werte: Intesa Sanpaolo -4,21 %, BNP Paribas (A) -3,33 %, BMW -3,32 %
Der ATX steht aktuell (09:59:39) bei 5.833,89 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,73 %, Verbund Akt.(A) +1,38 %, OMV +0,56 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,70 %, STRABAG -1,77 %, Lenzing -1,67 %
Der SMI steht aktuell (09:59:30) bei 13.136,85 PKT und fällt um -0,53 %.
Top-Werte: Zurich Insurance Group +0,81 %, Logitech International +0,72 %, UBS Group +0,61 %
Flop-Werte: Holcim -2,97 %, Geberit -1,37 %, CIE Financiere Richemont -1,33 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.867,37 PKT und fällt um -0,73 %.
Top-Werte: Publicis Groupe +4,13 %, TotalEnergies +1,11 %, ArcelorMittal +0,78 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,33 %, Airbus -2,98 %, Kering -2,45 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:54:29) bei 3.016,77 PKT und fällt um -0,51 %.
Top-Werte: Swedbank Shs(A) +0,87 %, SSAB Registered (A) +0,79 %, Nordea Bank Abp +0,72 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,65 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,22 %, Assa Abloy Registered (B) -0,98 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.600,00 PKT und fällt um -1,23 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,96 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,70 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,49 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,65 %, Viohalco -1,45 %, Public Power -0,90 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.