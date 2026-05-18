Börsenstart Europa - 18.05. - FTSE Athex 20 schwach -1,23 %

Der MDAX steht bei 31.039,50 PKT und verliert bisher -0,80 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +2,82 %, Nordex +2,60 %, Jenoptik +2,23 % Flop-Werte: Fraport -3,28 %, Aroundtown -3,16 %, Jungheinrich -2,40 %

Der DAX bewegt sich bei 23.864,16 PKT und fällt um -0,18 %. Top-Werte: Infineon Technologies +4,19 %, Deutsche Boerse +2,15 %, RWE +0,76 % Flop-Werte: MTU Aero Engines -4,91 %, Daimler Truck Holding -4,41 %, Vonovia -3,35 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 3.811,56 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +6,69 %, Infineon Technologies +4,19 %, SMA Solar Technology +3,61 %

Flop-Werte: Nagarro -5,24 %, SAP -2,82 %, Siemens Healthineers -2,06 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.779,49 PKT und verliert bisher -0,53 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +4,19 %, Deutsche Boerse +2,15 %, Wolters Kluwer +1,70 %

Flop-Werte: Intesa Sanpaolo -4,21 %, BNP Paribas (A) -3,33 %, BMW -3,32 %

Der ATX steht aktuell (09:59:39) bei 5.833,89 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,73 %, Verbund Akt.(A) +1,38 %, OMV +0,56 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,70 %, STRABAG -1,77 %, Lenzing -1,67 %

Der SMI steht aktuell (09:59:30) bei 13.136,85 PKT und fällt um -0,53 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +0,81 %, Logitech International +0,72 %, UBS Group +0,61 %

Flop-Werte: Holcim -2,97 %, Geberit -1,37 %, CIE Financiere Richemont -1,33 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.867,37 PKT und fällt um -0,73 %.

Top-Werte: Publicis Groupe +4,13 %, TotalEnergies +1,11 %, ArcelorMittal +0,78 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,33 %, Airbus -2,98 %, Kering -2,45 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:54:29) bei 3.016,77 PKT und fällt um -0,51 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +0,87 %, SSAB Registered (A) +0,79 %, Nordea Bank Abp +0,72 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,65 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,22 %, Assa Abloy Registered (B) -0,98 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.600,00 PKT und fällt um -1,23 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,96 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,70 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,49 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,65 %, Viohalco -1,45 %, Public Power -0,90 %