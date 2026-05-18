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    Marktkommentar

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    Kornelius Purps (antea): Aktienmarkt trotzt dem Rentenmarkt

    Mit Getöse klettern die Anleiherenditen über markante Niveaus. Bislang zeigten sich die Aktienmärkte ziemlich entspannt. Mit recht, aber gewarnt sei vor dem 20. Mai.

    Marktkommentar - Kornelius Purps (antea): Aktienmarkt trotzt dem Rentenmarkt
    Foto: www.assetstandard.de

    15.05.2026 - 

    Achtung! Obacht! So schreien es die Finfluencer in den sozialen Medien. Gewarnt wird vor den Folgen steigender Anleiherenditen. Die Aktienmärkte reagieren mit Schulterzucken: „Lasst sie schreien. Was zählt ist KI, nicht FI.“ Künstliche Intelligenz statt Fixed Income. Bis gestern ist es gutgegangen, aber wie lange noch? Eine Be-
    standsaufnahme und Risikoabwägung.

    In jüngerer Vergangenheit haben wichtige Renditemaße aus dem Staatsanleihemarkt markante Niveaus überschritten. So überwand die Rendite für 10-jährige amerikanische Staatsanleihen heute erstmals seit fast einem Jahr wieder die Marke von 4,50 Prozent, die von vielen Beobachtern als „kritisch“ angesehen wird. In Großbritannien stieg die 10J-Rendite bereits im März auf über fünf Prozent, aktuell steht sie mit 5,17 Prozent auf dem höchsten Niveau seit 2008. In Japan notiert die 10J-Rendite zwar bei vergleichsweise niedrigen 2,70 Prozent, was aber dem höchsten Renditeniveau seit den späten 1990er Jahren entspricht. Hierzulande handelt die 10-jährige Bundrendite seit knapp zwei Monaten um die Marke von drei Prozent. Das aktuelle Niveau von 3,14 Prozent wurde zuletzt 2011 überboten.

    (...)


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