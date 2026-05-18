6 %* Rendite & tägliche Ausschüttung: Das steckt hinter TWINO

Wer regelmäßigen Cashflow aufbauen möchte, steht oft vor einem klassischen Problem: Entweder das Kapital bleibt flexibel verfügbar, dann fallen die Zinsen meist niedrig aus – oder höhere Renditen gehen mit längeren Laufzeiten und gebundenem Kapital einher.

Genau an diesem Punkt setzt das neue FLEXI-Modell von TWINO an. Anleger erhalten dort tägliche Zinsgutschriften auf ihr investiertes Kapital, während gleichzeitig eine vergleichsweise hohe Flexibilität erhalten bleiben soll.

Investiert wird dabei in europäische Konsumentenkredite – insbesondere im polnischen Markt, der seit Jahren ein starkes Wirtschaftswachstum verzeichnet. Die Nachfrage nach kurzfristigen Verbraucherkrediten bleibt dort entsprechend hoch, da Konsumausgaben und private Finanzierung eine wichtige Rolle innerhalb der Wirtschaft spielen.

Wie genau das Modell funktioniert und welche Vorteile sich daraus für Anleger ergeben können, schauen wir uns jetzt genauer an.



Investoren: Über 22.000

Volumen: Über 1,2 Mrd. € finanziert

Markterfahrung: Seit 2015 (über 10 Jahre)

Investmentfokus: Europäische Konsumentenkredite

Zielrendite: 6 bis zu 12 %* pro Jahr

Zinsgutschrift: Täglich oder monatlich

Liquidität: Flexible Auszahlungen möglich

Regulierung: EU-reguliert

Einstieg: Bereits ab 1 €

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Der unterschätzte Wachstumsmotor Europas: Warum Polens Kreditmarkt für Anleger interessant ist

Während viele große Volkswirtschaften Europas nur noch langsam wachsen, zählt Polen seit Jahren zu den dynamischsten Märkten innerhalb der EU. Für 2025 erwarten OECD-Prognosen ein Wirtschaftswachstum von rund 3,2 bis 3,4 %. Deutschland liegt im Vergleich lediglich bei etwa 0,2 bis 0,4 %.

Ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung ist der private Konsum. Steigende Löhne, eine robuste Binnenwirtschaft und hohe Konsumausgaben sorgen dafür, dass auch die Nachfrage nach Konsumentenkrediten stabil hoch bleibt.

Genau daraus entsteht für Anleger ein interessantes Marktumfeld. Denn wo Konsum und Wirtschaft wachsen, steigt typischerweise auch der Bedarf an kurzfristigen Finanzierungen. Gleichzeitig liegen die Zinssätze im polnischen Konsumentenkreditmarkt häufig höher als in vielen westeuropäischen Märkten.

Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Viele Konsumentenkredite besitzen vergleichsweise kurze Laufzeiten. Dadurch fließen Kapital und Zinszahlungen schneller zurück, was regelmäßigen Cashflow und eine höhere Flexibilität ermöglicht.

Mit TWINO Zugang zum polnischen Kreditmarkt erhalten

Mit dem FLEXI-Modell von TWINO erhalten Anleger einen vergleichsweise einfachen Zugang zum europäischen Konsumentenkreditmarkt – insbesondere zum wachsenden polnischen Markt.

Der Fokus liegt dabei klar auf laufendem Cashflow und hoher Flexibilität. Statt Kapital langfristig zu binden, kombiniert FLEXI tägliche Zinsgutschriften mit flexiblen Auszahlungsmöglichkeiten.

Für Anleger ergeben sich daraus mehrere Vorteile:

Tägliche Zinsberechnung: Die Zinsen werden täglich berechnet und angesammelt. Die Gutschrift erfolgt monatlich oder direkt beim Verkauf der Anteile.

Flexible Auszahlungen: Investiertes Kapital kann in der Regel flexibel wieder ausgezahlt werden, ohne auf feste Laufzeitenden warten zu müssen.

6 %* feste Rendite pro Jahr: Die Verzinsung liegt damit deutlich über vielen klassischen Tagesgeld- oder kurzfristigen Zinsprodukten.

Keine manuelle Kreditauswahl notwendig: Anleger investieren automatisiert in den zugrunde liegenden Kreditmarkt, ohne einzelne Kredite selbst analysieren oder auswählen zu müssen.

Automatische Reinvestition möglich: Erträge können direkt wieder investiert werden, wodurch sich der Zinseszinseffekt zusätzlich verstärken kann.

Diversifizierte ABS-Struktur: Statt in einzelne Kredite zu investieren, wird das Kapital in gebündelte Kreditportfolios (ABS) investiert. Dadurch verteilt sich das Risiko automatisch auf viele unterschiedliche Konsumentenkredite.

Gerade die Kombination aus täglichem Cashflow und hoher Liquidität unterscheidet FLEXI von vielen klassischen Festzinsmodellen, bei denen Kapital oft über längere Zeiträume gebunden bleibt.

Einblick in das TWINO-Dashboard.

Trotzdem bleibt wichtig: Auch bei Konsumentenkrediten bestehen Risiken. Kredite können verspätet zurückgezahlt werden oder teilweise ausfallen. Umso wichtiger sind eine breite Diversifikation sowie die Auswahl etablierter und regulierter Anbieter.

→ 6 %* Rendite mit täglicher Liquidität

Wie funktioniert das Modell?

Damit flexible Auszahlungen möglich bleiben, arbeitet TWINO FLEXI mit einem dreistufigen Liquiditätsmodell:

Erste Liquiditätsebene – Neue Investorengelder: Laufend neue Investments innerhalb des FLEXI-Produkts können genutzt werden, um Auszahlungsanfragen bestehender Anleger zu bedienen.

Zweite Liquiditätsebene – Interne Sicherheiten des Loan Originators: Zusätzlich stellt der Kreditgeber laut TWINO interne Liquiditätsreserven beziehungsweise Sicherheiten von mindestens 10 % bereit, um kurzfristige Auszahlungen zusätzlich unterstützen zu können.

Dritte Liquiditätsebene – Early-Repayment-Mechanismus: Reichen neue Investorengelder und verfügbare Sicherheiten nicht aus, können zugrunde liegende ABS-Wertpapiere vorzeitig zurückgeführt werden. Die dadurch frei werdenden Mittel dienen dazu, zusätzliche Auszahlungsanfragen abzudecken.

Wichtig bleibt dabei jedoch: FLEXI ist weiterhin ein Investmentprodukt und kein klassisches Tagesgeldkonto. Die Liquidität wird durch mehrere Mechanismen unterstützt, kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen jedoch nicht vollständig garantiert werden. Wer mehr über die aktuellen Zahlen der Plattform erfahren möchte, kann aktuelle Plattform-Statistiken einsehen.