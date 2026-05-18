Wie am Freitag steigen der Ölpreis und die Kapitalmarkt-Zinsen als Reaktion auf steigende Inflation weiter, nachdem vieles auf eine erneute Eskalation im Iran-Konflikt hindeutet. Die Straße von Hormus ist nach wie vor blockiert, also werden die Öl-Reserven immer geringer, was die Energiepreise nach oben zieht und damit das Problem verschlimmert: weiter steigender Ölpreis und Energiepreise, also absehbar noch höhere Inflation, also absehbar noch höhere Kapitalmarkt-Zinsen. Also dürfte Trump militärisch versuchen, mit Militärschlägen auf den Iran die Öffnung der Straße von Hormus zu erzwingen. Am morgigen Dienstag könnte laut Berichten die Entscheidung darüber fallen..

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Das Video "Ölpreis, Krieg, Inflation, Zinsen, Schulden und Sühne! " sehen Sie hier..