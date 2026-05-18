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    Videoausblick

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    Ölpreis, Krieg, Inflation, Zinsen, Schulden und Sühne!

    Die Straße von Hormus ist nach wie vor blockiert, also werden die Öl-Reserven immer geringer, was die Energiepreise nach oben zieht und damit das Problem verschlimmert

    Wie am Freitag steigen der Ölpreis und die Kapitalmarkt-Zinsen als Reaktion auf steigende Inflation weiter, nachdem vieles auf eine erneute Eskalation im Iran-Konflikt hindeutet. Die Straße von Hormus ist nach wie vor blockiert, also werden die Öl-Reserven immer geringer, was die Energiepreise nach oben zieht und damit das Problem verschlimmert: weiter steigender Ölpreis und Energiepreise, also absehbar noch höhere Inflation, also absehbar noch höhere Kapitalmarkt-Zinsen. Also dürfte Trump militärisch versuchen, mit Militärschlägen auf den Iran die Öffnung der Straße von Hormus zu erzwingen. Am morgigen Dienstag könnte laut Berichten die Entscheidung darüber fallen..

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    Das Video "Ölpreis, Krieg, Inflation, Zinsen, Schulden und Sühne! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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