Experten erwarten Überschreiten des CO2-Budgets bis 2030

BERLIN (dpa-AFX) - Die Erwartungen der Bundesregierung zum Ausstoß klimaschädlicher Gase in den kommenden Jahren sind laut wichtigen Fachleuten zu optimistisch. Das gelte insbesondere für Emissionen im Energiesektor und bei Gebäuden, schreibt der Expertenrat für Klimafragen in seinem in Berlin veröffentlichten Gutachten. Der Rat ist ein Beratergremium, das Daten und Vorhaben der Bundesregierung beim Klimaschutz überprüft.

Die Berechnungen des Umweltbundesamts (UBA) für das vergangene Jahr, wonach der Ausstoß an Treibhausgasen um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr sank, bestätigt der Expertenrat zwar. Die UBA-Projektionen zur erwarteten Entwicklung des Treibhausgas-Ausstoßes bis zum Jahr 2030 stufen die Experten hingegen als zu zuversichtlich ein.

Rat: Projektionen zu zuversichtlich



Im deutschen Klimaschutzgesetz ist festgelegt, wie viel Treibhausgase Deutschland zwischen 2020 und 2030 pro Jahr höchstens ausstoßen darf - alle jährlichen Mengen zusammen ergeben das Emissionsbudget.

Anders als die Bundesregierung geht der Expertenrat nicht davon aus, dass dieses Budget knapp eingehalten werden kann, sondern überschritten wird, und zwar um 60 bis 100 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Zur besseren Vergleichbarkeit werden andere Treibhausgase in CO2 umgerechnet./hrz/DP/stk



