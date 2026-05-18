DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte erhöhte ihre operativen Gewinnschätzungen für 2026 nach den Zahlen des Chemiekonzerns für das erste Quartal. Damit reflektiert sie auch die erwartet starke Entwicklung im zweiten Jahresviertel, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 17,77EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,00 € , was einem Rückgang von -9,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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