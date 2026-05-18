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    'WSJ'

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    US-Investor Elliot steigt bei Sartorius-Großaktionär Bio-Rad ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Elliott baut deutliche Beteiligung an Bio-Rad auf
    • Elliott will Bio-Rad zu Kursverbesserungen drängen
    • Bio-Rad hält Sartorius-Anteile im Wert von rund 4,1 Mrd
    'WSJ' - US-Investor Elliot steigt bei Sartorius-Großaktionär Bio-Rad ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Investor Elliott hat laut einem Medienbericht eine beachtliche Beteiligung an dem Sartorius-Großaktionär Bio-Rad Laboratories aufgebaut. Der aktivistische Investor wolle den Anbieter von Laborausrüstung und Diagnostikprodukten dazu drängen, etwas gegen seinen mauen Aktienkurs zu unternehmen, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

    Elliott ist dem Bericht zufolge auch ein bedeutender Investor bei Sartorius . An dem deutschen Labor- und Pharmazulieferer ist Bio-Rad strategisch beteiligt, an den im MDax notierten Vorzugsaktien halten die Amerikaner derzeit rund 28 Prozent. Bei den Stammaktien kommen sie auf rund 38 Prozent.

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    Bio-Rad hält damit an Sartorius auf Basis der Schlusskurse vom Freitag Anteile von insgesamt gut 4,1 Milliarden Euro (rund 4,8 Milliarden US-Dollar). Das US-Unternehmen selbst ist an der Börse gerade mal etwa 6,7 Milliarden US-Dollar wert. Elliott vertrete die Ansicht, dass Sartorius ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit starken Wachstumsaussichten sei, berichtet die Zeitung weiter.

    Mit welcher Höhe Elliott genau an Bio-Rad beteiligt ist und welche konkreten Pläne der Investor mit dem Unternehmen hat, hat die Zeitung nicht in Erfahrung gebracht. Die Aussichten auf eine Trendwende bei Bio-Rad und der Wert der Sartorius-Sartorius allein könnten das Unternehmen aber für potenzielle Käufer attraktiv machen, hieß es weiter./mne/stw/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,88 % und einem Kurs von 223,6 auf Tradegate (18. Mai 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -2,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 7,91 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 307,00EUR was eine Bandbreite von +4,07 %/+45,22 % bedeutet.




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