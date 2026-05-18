🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsRussell 2000 IndexvorwärtsNachrichten zu Russell 2000

    Nebenwerte brechen ein

    913 Aufrufe 913 0 Kommentare 0 Kommentare

    Small Caps wackeln plötzlich – doch genau hier lauert die nächste Chance

    Small Caps haben Anleger zuletzt begeistert. Doch steigende Renditen bringen die Rallye ins Wanken. Gleichzeitig entsteht im Schatten von Nvidia und Co. eine neue KI-Chance.

    Für Sie zusammengefasst
    Nebenwerte brechen ein - Small Caps wackeln plötzlich – doch genau hier lauert die nächste Chance
    Foto: Richard Drew - AP

    Small-Cap-Aktien geraten nach ihrer starken Rallye wieder unter Druck. Der Russell-2000-Index verlor am Freitag 2,4 Prozent. Laut Dow Jones Market Data war das der stärkste Tagesrückgang seit dem 13. November.

    Russell 2000

    -0,27 %
    -2,95 %
    +1,64 %
    +5,58 %
    +33,55 %
    +32,87 %
    ISIN:US7827001089WKN:A1EZTD

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    453,53€
    Basispreis
    3,11
    Ask
    × 12,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    386,35€
    Basispreis
    2,93
    Ask
    × 12,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Belastet wurde das Segment vor allem durch steigende Renditen langlaufender amerikanischer Staatsanleihen. Die Rendite 30-jähriger Papiere erreichte den höchsten Stand seit dem 17. Juli 2007. Für kleinere Unternehmen ist das besonders kritisch. Sie arbeiten häufiger mit variabel verzinsten Schulden und haben oft schlechteren Zugang zu günstiger Finanzierung als große Konzerne.

    Der Rücksetzer stellt eine der wichtigsten Marktrotationen des Jahres auf die Probe. Anleger hatten zuletzt verstärkt auf kleinere Unternehmen gesetzt, nachdem diese jahrelang hinter großen Technologiewerten zurückgeblieben waren. 

    Mark Hackett, Chef-Marktstratege bei Nationwide Investment Management Group, sieht die Erholung der Kleinwerte weiter als fragil an. "Leider sind wir beim Small-Cap-Handel sehr wankelmütig", sagte er MarketWatch. Anleger suchten in technisch getriebenen Rallyes oft den schnellsten und einfachsten Marktzugang. Davon profitierten in der Regel die Big Techs.

    Damit sich Small-Cap-Aktien nachhaltig besser entwickeln, müsse sich das makroökonomische Umfeld stabilisieren, so Hackett. Dazu zählten ruhigere Energiemärkte, sinkende Inflationserwartungen und niedrigere Zinsen. Erst dann könnten Anleger stärker auf die verbesserten Fundamentaldaten kleinerer Unternehmen achten.

    Fortschritte durchaus sichtbar

    Oren Shiran, Portfoliomanager bei Lazard, verweist auf eine Erholung der Gewinne. Das Gewinnwachstum profitabler Small-Cap-Unternehmen habe im August 2025 einen Wendepunkt erreicht. Nach schwachen Jahren 2023 und 2024 habe sich die Dynamik seitdem klar verbessert. Allerdings seien rund 40 Prozent der kleineren börsennotierten Unternehmen weiterhin nicht profitabel.

    Auch die Bewertungen haben angezogen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Russell 2000 stieg zuletzt auf 16,9, nach 15,1 im Vormonat. Nach Berechnungen von Bank of America Global Research lag es damit elf Prozent über dem langfristigen Durchschnitt und auf dem höchsten Stand seit November.

    Zusätzliche Fantasie kommt vom Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Während Konzerne wie Nvidia, Microsoft und Alphabet im Rampenlicht stehen, könnten viele kleinere Zulieferer ebenfalls profitieren. Shiran erklärte, dass ein großer Teil der benötigten Infrastruktur im Small-Cap-Bereich angesiedelt sei. Genau dort sehen Investoren nun neue Chancen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nebenwerte brechen ein Small Caps wackeln plötzlich – doch genau hier lauert die nächste Chance Small Caps haben Anleger zuletzt begeistert. Doch steigende Renditen bringen die Rallye ins Wanken. Gleichzeitig entsteht im Schatten von Nvidia und Co. eine neue KI-Chance.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     