Trotz Ermittlungen: DroneShield bekommt plötzlich mehr Freiheiten an der Börse

Die jüngsten Quartalszahlen untermauern die operative Dynamik. Im März-Quartal sprang der Umsatz um 121 Prozent auf 74,1 Millionen australische Dollar (rund 42,5 Millionen Euro). Besonders stark entwickelte sich das Softwaregeschäft, das um 205 Prozent zulegte. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen weiterhin über hohe Barreserven und arbeitet schuldenfrei.

DroneShield muss künftig keine vierteljährlichen Cashflow- und Tätigkeitsberichte mehr bei der australischen Börse ASX einreichen. Die Befreiung gilt in Australien als Zeichen finanzieller Stabilität und wird üblicherweise nur Unternehmen mit verlässlichen Zahlungsströmen gewährt. Für DroneShield ist das ein wichtiger Imagegewinn – mitten in einer Phase, in der der Konzern operativ stark wächst, gleichzeitig aber wegen einer laufenden Behördenuntersuchung unter Druck steht.

Zusätzlichen Rückenwind erhält DroneShield aus den USA. Das Heimatschutzministerium vereinfacht derzeit die Beschaffung von Drohnenabwehr-Technologie, auch mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sowie die Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum der Vereinigten Staaten. Insgesamt stehen dafür Fördermittel von rund 500 Millionen US-Dollar bereit. Bereits jetzt baut die Polizei von Kansas City ein neues Netzwerk zur Luftraumüberwachung auf, bei dem DroneShield als zentrale Erkennungsschicht für potenzielle Bedrohungen eingesetzt wird.

Trotz dieser operativen Dynamik bleibt die Stimmung an der Börse angespannt. Hintergrund ist eine laufende Untersuchung der australischen Aufsichtsbehörde ASIC. Im Mittelpunkt stehen Mitteilungen und Aktiengeschäfte aus dem November 2025. Damals hatte DroneShield einen Auftrag im Wert von 7,6 Millionen australischen Dollar fälschlicherweise als Neugeschäft ausgewiesen.

Besonders sensibel wurde der Vorgang, weil hochrangige Manager im gleichen Zeitraum Aktien im zweistelligen Millionenwert verkauft hatten. Die Untersuchung belastet die Aktie seit Wochen. Auf Monatssicht verlor das Papier zuletzt über 13 Prozent und fiel unter wichtige charttechnische Marken wie die 200-Tage-Linie.

Das Unternehmen versucht inzwischen, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Auf der Hauptversammlung Ende Mai sollen neue Governance-Regeln beschlossen werden, darunter strengere Mindesthaltefristen für Führungskräfte sowie weitere Änderungen im Management. Operativ bleibt DroneShield dagegen klar auf Wachstumskurs – kurzfristig dürfte die Aktie jedoch weiter stark vom Ausgang der ASIC-Untersuchung abhängen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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