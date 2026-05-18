EchoStar Registered (A) - Aktie gewinnt kräftig - 18.05.2026

Die EchoStar Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 126,51€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,18 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,48 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

EchoStar Corp. (A) ist ein US-Satelliten- und Kommunikationsanbieter, fokussiert auf Satelliteninfrastruktur, Breitband- und IoT-Dienste (u.a. Hughes Network Systems). Hauptprodukte: Satellitenbreitband, VSAT-Lösungen, Managed Services. Marktstellung: wichtiger, aber nicht führender Player. Konkurrenten: Viasat, SES, Intelsat, Starlink. USP: starke Position im Ka-Band-Breitband und im Unternehmens-/Behördensegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in EchoStar Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +32,85 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die EchoStar Registered (A) Aktie damit um +17,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,77 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von EchoStar Registered (A) einen Anstieg von +34,97 %.

Während EchoStar Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,27 %. Damit gehört EchoStar Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

EchoStar Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,33 % 1 Monat +11,77 % 3 Monate +32,85 % 1 Jahr +509,95 %

Informationen zur EchoStar Registered (A) Aktie

Stand: 18.05.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 158 Mio. EchoStar Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,49 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Eutelsat Communications, SES Global Cert. (A) und Co.

Eutelsat Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,32 %. SES Global Cert. (A) notiert im Minus, mit -0,79 %.

EchoStar Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die EchoStar Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EchoStar Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.