EssilorLuxottica: Nach Kursdoppel nun im klaren Abwärtstrend

Der jüngste verfügbare Schlusskurs liegt am 15. Mai 2026 bei 173,15 Euro. Damit notiert EssilorLuxottica nur rund 7 Prozent über dem 3-Jahres-Tief von 161,84 Euro, während der Abstand zum 3-Jahres-Hoch von 323,10 Euro bei etwa 46 Prozent liegt. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit klar im unteren Bereich ihrer Dreijahres-Spanne. Die kräftige Abwärtsbewegung seit dem Hoch im November 2025 hat einen Großteil der zuvor erzielten Gewinne wieder ausgelöscht und den Titel zurück in eine Zone geführt, in der in der Vergangenheit bereits größere Bodenbildungsversuche stattfanden.

Über die vergangenen drei Jahre zeigt die Aktie von EssilorLuxottica per Datenlage einen klaren, wenn auch volatil verlaufenden Aufwärtstrend. Ausgehend von einem Tiefpunkt bei 161,84 Euro am 19. Oktober 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben und markierte am 12. November 2025 ein 3-Jahres-Hoch bei 323,10 Euro. Auf diese Kursverdopplung folgte jedoch ab Ende 2025 eine deutliche Korrektur, die den Wert Schritt für Schritt wieder in Richtung der alten Unterstützungszonen zurückführte. Seit Anfang 2026 dominiert ein Abwärtstrend mit immer tieferen Zwischenhochs und -tiefs, der die zuvor sehr dynamische Aufwärtsbewegung klar gebrochen hat.

200-Tage-Linie: Deutlicher Bruch des langfristigen Aufwärtstrends

Ein Blick auf die 200-Tage-Linie unterstreicht den Bruch des langfristigen Trends. In der zweiten Jahreshälfte 2025 und zu Beginn von 2026 lagen die Kurse überwiegend im Bereich von etwa 260 bis über 300 Euro, bevor ab Februar/März 2026 der scharfe Rückgang einsetzte. Aus diesem Verlauf ergibt sich ein deutlich höherer 200-Tage-Durchschnitt, der näherungsweise im Bereich um 230 Euro zu verorten ist. Mit einem aktuellen Kurs von 173,15 Euro handelt die Aktie damit grob geschätzt rund ein Viertel unter ihrer 200-Tage-Linie. Dieser signifikante Abschlag signalisiert einen klar etablierten Abwärtstrend; aus technischer Sicht befindet sich der Wert in einer übergeordnet schwachen Phase, in der Erholungen zunächst nur als Gegenbewegungen innerhalb eines Bärenmarktes zu werten sind.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidungszonen im Abwärtstrend

Kurzfristig hat sich im Bereich 172 bis 175 Euro eine erste Unterstützungszone herausgebildet, die im Mai 2026 mehrfach angelaufen wurde. Ein Bruch dieser Marke würde den Blick rasch auf die Region um 168 Euro lenken und im Extremfall das 3-Jahres-Tief bei 161,84 Euro wieder in den Fokus rücken. Auf der Oberseite trifft die Aktie bereits im Bereich 185 bis 190 Euro auf den ersten nennenswerten Widerstand, wo im April 2026 mehrere Erholungsversuche scheiterten. Darüber verläuft zwischen 200 und 205 Euro eine weitere markante Barriere aus der Konsolidierungsphase im Frühjahr 2026. Mittelfristig stellt die Zone um 220 bis 230 Euro eine entscheidende Hürde dar: Hier lagen zu Jahresbeginn 2026 wichtige Unterstützungen, die inzwischen gebrochen wurden und nun als starker Widerstand fungieren. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Region würde das technische Bild wieder deutlich aufhellen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.