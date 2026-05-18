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    Deutsche Anleihen

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    Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen fielen erneut
    • Rendite der zehnjährigen stieg auf 3,17 Prozent
    • Ölpreis und Nahostspannung belasten Anleihen
    Deutsche Anleihen - Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag erneut gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,15 Prozent auf 124,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,17 Prozent.

    Belastet wurden die Anleihen durch die gestiegenen Ölpreise. Diese schüren die Inflations- und Zinserwartungen. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump droht mit einer Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran. Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein. Ein iranischer Militärsprecher warnte laut Nachrichtenagentur Tasnim, jede neue "Torheit" der USA werde "noch vernichtendere und schwerere Schläge" zur Folge haben.

    Bereits am Freitag hatten die Kurse nachgegeben. "Ein Faktor war, dass sich die Erwartungen an den Gipfel in Beijing als zu hoch herausstellten", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. "Zwar war der Ton freundlich, ein bedeutender Handelsabschluss oder gar eine Lösung in der Situation im Nahen Osten blieben aus." Wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht./jsl/nas





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