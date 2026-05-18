DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. "Keine Panik", schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des Industriedienstleisters für das erste Quartal. Es handele sich um eine vorübergehende Schwäche, der Anlagehintergrund sei intakt./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 84,75EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

