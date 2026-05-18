GESCO: Kräftige Gewinntreiber für den Jahresverlauf

Der Jahresstart 2026 von GESCO sei laut SMC-Research geglückt. Zwar habe der Umsatz mit 121,0 Mio. Euro noch um 0,6 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, aber der Anstieg des Auftragseingangs um 5 Prozent auf 138,2 Mio. Euro signalisiere eine anziehende Dynamik. Und das Nettoergebnis habe schon jetzt deutlich verbessert werden können, um 37 Prozent auf 2,8 Mio. Euro.

GESCO hat nach Darstellung von SMC-Research im ersten Quartal bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt. Bis zur Erreichung der Jahresziele sind weitere Fortschritte notwendig, aber SMC-Analyst Holger Steffen sieht dafür auch deutliche Impulse.

Im Jahresverlauf dürften die Quartalsgewinne wegen mehrerer Faktoren noch deutlich höher ausfallen. Zum einen haben die Unternehmen aus dem Segment Industrial Assets & Infrastructure ohnehin eine hohe Saisonalität im Projektgeschäft mit einem üblicher­weise starken zweiten Halbjahr, zum anderen werde die größte Tochter Doerrenberg von einem höheren Geschäftsvolumen profitieren. Denn sie habe Ende 2025 einen großen Lagerbestand eines Konkurrenten übernommen. Die Belieferung der ehemaligen Kunden des Wettbewerbers erfolge zwar schon seit Jahresfang, nehme aber nach dem Transfer der Bestände seit April noch deutlich zu. Außerdem werden generell diverse Maßnahmen des Optimierungsprogramms GESCO Business System im Jahresverlauf noch stärker ihre Wirkung entfalten, so die Analysten.

Sie trauen dem Unternehmen daher die Erfüllung der Prognose zu, die bei einem Umsatzwachstum um 4 bis 7 Prozent auf 515 bis 530 Mio. Euro eine Gewinnsteigerung um ca. 50 bis 100 Prozent auf 15 bis 20 Mio. Euro vorsehe. In der Mitte der Spanne belaufe sich das KGV aktuell lediglich auf 8,4.

Aus der günstigen Bewertung und den insgesamt aussichtsreichen Perspektiven dank der systematischen Weiterentwicklung mit dem Programm GESCO Business System leiten die Analysten ein nur minimal angepasstes Kursziel von 28,00 Euro ab, das ein hohes Kurspotenzial biete. Sie gehen davon aus, dass dieses mit weiteren deutlichen Ergebnisfortschritten in den nächsten Quartalen realisiert werden könne. Ihr Urteil laute unverändert „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.5.2026 um 10:45 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.05.2026 um 10:40 Uhr fertiggestellt und am 18.05.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-18-SMC-Comment-GESCO_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 14,30EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 28,00 EUR

