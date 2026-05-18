DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Das sei recht ordentlich verlaufen, schrieb Jaime Rowbotham am Montag. Voraussichtlich kurzfristigere Buchungen seitens der Kunden erschwerten aber die Prognose der künftigen Geschäftsentwicklung./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,46 % und einem Kurs von 21,66EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31,50

Kursziel alt: 31,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

