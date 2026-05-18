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    Källenius

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    Einstieg in Rüstung: Baut Mercedes bald Panzer?

    Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz erklärt, er sei bereit, in die Rüstungsproduktion einzusteigen, sofern dies "wirtschaftlich sinnvoll" sei. 

    Für Sie zusammengefasst
    Källenius - Einstieg in Rüstung: Baut Mercedes bald Panzer?
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Ist Rüstung der Silberstern am Horitzont für Mercedes? Ausschließen will der Konzern offenbar nicht den Einstieg in die Rüstungsindustrie.

    "Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist völlig klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss", sagts CEO Ola Källenius am Freitag dem Wall Street Journal. "Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit."

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    Wettbewerber Volkswagen verhandelt bereits mit israelischen Unternehmen über die Produktion von Komponenten für das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome bis 2027, um seine ungenutzten Produktionskapazitäten auszulasten. 

    Auch Rüstungshersteller Rheinmetall weitet seine Kapazitäten aus. Anfang des Monats gab das Unternehmen bekannt, noch in diesem Jahr gemeinsam Destinus die Produktion von Marschflugkörpern aufnehmen zu wollen. Vergangene Woche verkündete Rheinmetall zudem eine Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zur Entwicklung eines Drohnenabwehrsystems.

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    Mercedes ist bereits im Verteidigungsbereich aktiv. Der Luxusautohersteller gliederte 2021 seine Lkw-Sparte zu Daimler Truck aus und ist weiterhin deren größter Anteilseigner. Diese Sparte produziert große Lkw für militärische Zwecke. Mercedes bietet zudem seit Langem Varianten seiner G-Klasse-SUVs als Militärfahrzeuge weltweit an. 

    Källenius sagte jedoch, dass die Stärken von Mercedes als Großserienhersteller von Automobilen dem Unternehmen helfen könnten, direkter im Bereich militärischer Ausrüstung tätig zu werden.

    Källenius prognostizierte aber, dass das Verteidigungsgeschäft im Vergleich zur Pkw- und Transporterproduktion "nur einen geringen Anteil unseres Geschäfts ausmachen" werde. "Es könnte sich jedoch um eine wachsende Nische handeln, die ebenfalls zu unseren Geschäftsergebnissen beitragen könnte".

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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