ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Douglas auf 10,50 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Kursziel Douglas auf 10,50 Euro
- Einstufung bleibt Neutral trotz Kurszielkürzung
- Q2 mit mauen Wachstumsfortschritten, Prognosen gekappt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 12 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal habe maue Wachstumsfortschritte in einem schwierigen Umfeld offenbart, schrieb Richard Edwards am Freitagabend. Er kappte seine operativen Gewinnprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie
Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 8,36 auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -14,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 901,38 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +19,62 %/+91,39 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 10,50 Euro
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Community Beiträge zu Douglas - BEAU1Y - DE000BEAU1Y4
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Sehr dramatisch zu den Quartalszahlen, obwohl die eigentlichen Zahlen gar nicht erwähnt werden. Was soll die Dramatik?
DOUGLAS Group steigert Umsatz im zweiten Quartal und aktualisiert Guidance für bereinigtes EBITDA für Gesamtjahr
- Markt: Premium-Beauty-Markt mit verlangsamtem Wachstum in reifen Märkten, verändertem Einkaufsverhalten und stärkerem Fokus auf Preis und Aktionen
- Höherer Umsatz bei niedrigerer Marge in Q2: Umsatz steigt auf Basis vorläufiger Zahlen um 1,1% auf 947,7 Millionen Euro, bereinigtes EBITDA sinkt um 5,1% (ber. EBITDA-Marge: 12,2%)
- Nettoergebnis in Q2 von Wertminderungen bei NOCIBÉ und PD/NB beeinflusst
- DOUGLAS Group aktualisiert Guidance für Gesamtjahr und erwartet:
- Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65-4,80 Milliarden Euro
- Bereinigtes EBITDA von rund 16,0% (zuvor: rund 16,5%)
- Verschuldungsgrad am oberen Ende der Spanne von 2,5x bis 3,0x zum 30.09.2026
Der Nettoverlust im zweiten Quartal beläuft sich auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Dies resultiert im Wesentlichen aus Wertminderungen in Höhe eines mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags auf den Goodwill der französischen Geschäftsaktivitäten von NOCIBÉ sowie von Parfumdreams/Niche Beauty und aus weiteren Wertminderungen auf Vermögenswerte in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.
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