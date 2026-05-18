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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Suss Microtec auf 109 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel Suss Microtec auf 109 Euro
    • Einstufung belassen auf Buy trotz Kurszielerhöhung
    • Auftragstrend 2027 deutet starkes Wachstum an durch KI
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Suss Microtec auf 109 Euro - 'Buy'
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragstrend des Anlagenbauers für die Chipbranche deute 2027 auf starkes Wachstum hin, schrieb Janardan Menon am Sonntag in seinem Resümee zum ersten Quartal. Unternehmensziele wie auch die Markterwartungen könnten sich als zu zurückhaltend erweisen. Obwohl das Thema KI die wichtigste Triebfeder sei, wiesen die Aktien einen deutlich höheren Abschlag zur Konkurrenz aus als in den vergangenen Jahren./rob/ag/zb/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,95 % und einem Kurs von 94,40 auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +7,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 1,78 Mrd..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 109,00EUR was eine Bandbreite von +12,60 %/+16,89 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 109 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 109,00, was eine Steigerung von +17,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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