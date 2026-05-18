Jefferies hebt Ziel für Suss Microtec auf 109 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,95 % und einem Kurs von 94,40 auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +7,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,09 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 1,78 Mrd..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 109,00EUR was eine Bandbreite von +12,60 %/+16,89 % bedeutet.