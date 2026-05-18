JPMorgan senkt Ziel für Munich Re auf 590 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 476,1 auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -5,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 62,57 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von +2,28 %/+25,23 % bedeutet.