ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Munich Re auf 590 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Munich Re auf 590 Euro
- Analyst kappte Schätzungen bis 2028 um 5 Prozent
- Munich Re zeigt Stärken in Leben/Gesundheit und ERGO
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 655 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain kappte am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 5 Prozent. Bei sinkenden Erträgen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung sieht er die Münchner aber gut aufgestellt mit ihrem "Plan B" - nämlich guten Aussichten in der Leben/Gesundheit-Rückversicherung und dem Erstversicherungsgeschäft der ERGO./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 476,1 auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -5,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 62,57 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 560,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von +2,28 %/+25,23 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 590 Euro
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Die Einkommensmillionäre im Vorstand haben Aktienbesitzpflichten https://www.munichre.com/de/unternehmen/ueber-munich-re/vorstand.html
Veröffentlichte Analysten leben durchgängig in einer anderen und in der Aktie negativen Welt, imposant in der negativen Einordnung und nicht reproduzierbar in der Herleitung. In Kursen sind die Aufrufe zur Aktienmeidung wegen Kurssinnlosigkeit klar wirkend. Geschehen ist mit den Quartalsergebnissen wenig, der Gewinn war höher als gedacht und die Risikoselektion gleich mit. Entsprechend kommen steigende Gewinne mit einer höheren Sicherheit, ein ganz anderes Signal als das von Geschäftsrückgang und fehlender Kursperspektive oben im Analystenmainstream.
Gegen den Markt sehe ich den Quartalsbericht klar positiv.