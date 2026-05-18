Jefferies hebt Ziel für Siemens Energy auf 215 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 171,8 auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 137,35 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 191,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -35,90 %/+31,12 % bedeutet.