ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Siemens Energy auf 215 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für Siemens Energy auf 215
- Auftragseingang Netz und Gasturbinen toppt Erwartungen
- Besserung bei Siemens Gamesa und insgesamt rund
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 164 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang im Netzgeschäft sowie bei Gasturbinen habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal erneut getoppt und die Dynamik bleibe im dritten Quartal hoch, schrieb Lucas Ferhani am Freitagabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht. Zudem gebe es weitere Zeichen der Besserung bei der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Insgesamt laufe es bei den Münchnern also durch die Bank rund./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 171,8 auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 137,35 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 191,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -35,90 %/+31,12 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 215 Euro
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