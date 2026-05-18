Deutsche Bank belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 31,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 22,07 auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -10,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 23,47 Mrd..

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Ryanair Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +25,22 %/+56,53 % bedeutet.