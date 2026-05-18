ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 31,50 Euro
- Deutsche Bank belässt Ryanair auf Buy mit 31,50 Euro
- Kurzfristigere Buchungen erschweren Prognose
- Studie erstmals weitergegeben am 18.05.2026 06:37 GMT
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Das sei recht ordentlich verlaufen, schrieb Jaime Rowbotham am Montag. Voraussichtlich kurzfristigere Buchungen seitens der Kunden erschwerten aber die Prognose der künftigen Geschäftsentwicklung./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:37 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 22,07 auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -10,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 23,47 Mrd..
Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Ryanair Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +25,22 %/+56,53 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 31,50 Euro