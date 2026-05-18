ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Evonik auf 16 Euro - 'Hold'
- Deutsche Bank hebt Evonik-Kursziel auf 16 Euro
- Einstufung bleibt Hold trotz Kurszielanhebung
- Analystin erhöht operative Gewinnschätzungen 2026
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Virginie Boucher-Ferte erhöhte ihre operativen Gewinnschätzungen für 2026 nach den Zahlen des Chemiekonzerns für das erste Quartal. Damit reflektiert sie auch die erwartet starke Entwicklung im zweiten Jahresviertel, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 17,76 auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +2,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 8,30 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -21,48 %/-4,66 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 16 Euro
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Anscheinend gibt es für Evonik keinen allzu großen Preisdruck beim Methionin.
- Laut Evonik ist dies ein weltweit führendes Futtermitteladditiv zur Verbesserung der Futtereffizienz.
Nutrition & Care: Der Markt für Methionin (Tierernährung) zeigt sich laut S&P Global weiterhin robust und stützt das Ergebnis.
Die Preisprognose für Methionin im Jahr 2026 deutet auf eine Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends hin, wobei der globale Markt durch steigende
Evonik Aktie: Medizintechnik-Schub
Evonik meldet heute eine wichtige Zulassung in China: Die Nationale Arzneimittelbehörde NMPA genehmigt erstmals ein 3D-gedrucktes Schädelimplantat auf Basis des Filaments VESTAKEEP Fusion iC4800 3DF. Das Produkt wird vom Partner Tianjin Cone Medical gefertigt und markiert die erste Freigabe eines Schädelimplantats in China, das mit FDM-3D-Drucktechnologie hergestellt wird. Für Evonik ist das ein weiterer Baustein in der Strategie, sich stärker auf margenstarke Spezialanwendungen zu stützen, auch wenn die unmittelbaren Umsatzwirkungen begrenzt bleiben.
- Erste NMPA-Zulassung für ein FDM-gedrucktes Schädelimplantat in China
- Material mit Osteointegrations-Eigenschaften für bessere Einheilung
- Implantatproduktion über Partner Tianjin Cone Medical
Das, was die ehemalige Evonik Finanzvorständin, Maike Schuh im Manager Magazin berichtet, klingt ja wie ein Eingständnis ihrer eigenen Unfähigkeit. Denn genau Sie war es doch, die bei Evonik für die Finanzen verantwortlich war. Irgendwie liest sich der Bericht, mehr wie eine Abrechnung gegen Evonik. Geschäftsschädigend ist dieser Bericht auf jeden Fall. Wer weiß, ob sich die ehemalige Finanzvorstämdin damit nicht sogar strafbar gemacht hat? Erst am Ende sieht man das wahre Gesicht eines Menschen.