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    AKTIE IM FOKUS

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    Deutsche Börse stark - Krisenprofiteur und TCI-Spekulationen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien steigen wegen Volatilität und Spekulationen
    • Kurs 250,50 Euro, Annäherung an 50-Tage-Linie
    • Übernahmepläne Allfunds für über 5 Milliarden Euro
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche Börse stark - Krisenprofiteur und TCI-Spekulationen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das volatile Marktumfeld und Spekulationen um einen Großaktionär haben die Aktien der Deutschen Börse am Montag deutlich angetrieben. Am späten Vormittag legten die Papiere des Börsenbetreibers unter den stärksten Werten im Dax um 2,5 Prozent auf 250,50 Euro zu. Damit steuerten sie auf ihre 50-Tage-Linie zu. Anfang des Monats waren die Aktien im Zuge von Gewinnmitnahmen nach guten Quartalszahlen der Deutschen Börse unter diesen charttechnischen Indikator für den mittelfristigen Trend gerutscht.

    Im bisherigen Jahresverlauf steht für die Deutsche Börse mittlerweile wieder ein Kursplus von rund 12 Prozent zu Buche. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar haben die Aktien knapp 8 Prozent zugelegt. Denn der Börsenbetreiber profitiert von hohen Handelsvolumina bei starken Kursschwankungen in Krisenzeiten. Neben dem Xetra-Geschäft und der Derivatebörse Eurex gilt das auch für die Energiebörse EEX. Hier ist die Deutsche Börse Nutznießer der immensen Bewegungen beim Gaspreis.

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    Zum Wochenstart sorgte außerdem ein Großaktionär für Gesprächsstoff. Bereits am Freitagabend wurde offengelegt, dass der britische Hedgefonds TCI seinen Anteil an der Deutschen Börse jüngst auf 5,15 Prozent aufgestockt hatte. Zwar seien die Ziele von TCI-Chef Chris Hohn noch nicht klar, schrieb Experte Tom Mills vom Analysehaus Jefferies. Er glaubt aber nicht, dass es sich bei Hohn nur um einen Mitläufer handele.

    Vor über zwanzig Jahren hatte Hohn die Deutsche Börse scharf für die damals geplante Übernahme der London Stock Exchange kritisiert und sogar Aktionärsproteste angeschoben. Der Börsenbetreiber musste seine Übernahmepläne daraufhin aufgeben, der damalige Deutsche-Börse-Chef Werner Seifert trat zurück. Jefferies-Analyst Mills verwies in diesem Zusammenhang auf die aktuell laufende Übernahme der Fondsplattform Allfunds, die nominell sogar größer sei.

    Bereits im Januar hatte die Deutsche Börse mitgeteilt, Allfunds für etwas mehr als fünf Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Das wäre die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens. Der Vollzug wird allerdings wegen notwendiger aufsichtsrechtlicher Genehmigungen erst für 2027 erwartet./niw/ag/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 250,3 auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +4,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 47,61 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 273,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von -4,50 %/+23,36 % bedeutet.




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