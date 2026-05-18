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    Nach Patent-Schock

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    AstraZeneca landet Milliarden-Coup mit neuem Blutdruck-Medikament

    AstraZeneca erhält die US-Zulassung für ein neues Blutdruck-Medikament. Der Konzern setzt auf Milliardenumsätze und neue Wachstumsimpulse.

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    Nach Patent-Schock - AstraZeneca landet Milliarden-Coup mit neuem Blutdruck-Medikament
    Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTO

    Der Pharmakonzern AstraZeneca hat in den USA grünes Licht für ein neues Medikament gegen Bluthochdruck erhalten. Der Konzern will mit dem Präparat künftig Milliarden umsetzen und seine Abhängigkeit von bisherigen Kassenschlagern verringern.

    Das Medikament mit dem bisherigen Entwicklungsnamen Baxdrostat wird künftig unter dem Markennamen Baxfendy verkauft, teilte AstraZeneca mit. Die Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für den Konzern. Erst kürzlich verlor das Diabetes-Medikament Farxiga in den USA seinen Patentschutz. Das Präparat war bislang das erfolgreichste Medikament in der Geschichte des Unternehmens.

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    Neue Therapie gegen Bluthochdruck

    Nach Angaben von AstraZeneca greift Baxfendy auf neue Weise in die Behandlung von Bluthochdruck ein. Das Medikament zielt auf das Hormon Aldosteron ab, das den Blutdruck erhöht.

    Die FDA genehmigte den Einsatz bei erwachsenen Patienten mit Bluthochdruck in Kombination mit anderen Medikamenten. Grundlage der Entscheidung waren Ergebnisse einer klinischen Spätphasenstudie. Laut AstraZeneca senkte das Präparat den Blutdruck bei Patienten, deren Erkrankung trotz mindestens 2 anderer Medikamente nicht ausreichend kontrolliert werden konnte.

    Ruud Dobber, Chef der Biopharma-Sparte von AstraZeneca, sprach von einem wichtigen Fortschritt. Die Zulassung bringe eine neue Behandlungsmöglichkeit für eine Krankheit, bei der es in den vergangenen 2 Jahrzehnten kaum therapeutische Fortschritte gegeben habe, sagte er.

    Milliardenpotenzial für AstraZeneca

    Manager des Konzerns hatten bereits zuvor erklärt, dass Baxfendy auf dem Höhepunkt jährliche Umsätze von mehr als 5 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Das Medikament zählt zu den 20 neuen Präparaten, die AstraZeneca bis zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt bringen will.

    Der Konzern verfolgt damit ein ehrgeiziges Wachstumsziel. Bis 2030 soll der Jahresumsatz auf 80 Milliarden US-Dollar steigen.

    AstraZeneca hatte die Rechte an Baxfendy durch die Übernahme des Biotech-Unternehmens CinCor Pharma im Jahr 2023 übernommen. Gleichzeitig baut der Konzern sein Geschäft mit Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen weiter aus. Dazu zählt auch das experimentelle Abnehm-Medikament Elecoglipron.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 156,4EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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