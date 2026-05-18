SpaceX-Hype befeuert Hyperliquid – Wie ist das möglich?

Der Hyperliquid -Token HYPE legt am Montagvormittag um 6,6 Prozent auf 45,53 US-Dollar zu und baut damit sein Wochenplus auf 8,8 Prozent aus. Mit dem jüngsten Kurssprung steigt der Hyperliquid-Token inzwischen auf Rang zehn der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung auf.

Während der Kryptomarkt zum Wochenstart überwiegend unter Druck steht und Bitcoin dabei unter die Marke von 77.000 US-Dollar gefallen ist, sticht Hyperliquid als größter Gewinner hervor.

Auslöser der Rallye ist ein neuer Handelsmarkt auf der Börsenplattform Hyperliquid, der Anlegern erstmals synthetisches Exposure auf einen möglichen Börsengang von SpaceX ermöglicht. Der Anbieter Trade.xyz startete dafür den sogenannten "SPCX-USDC"-Perpetual-Markt – ein Derivateprodukt, das die implizite Bewertung von Elon Musks Raumfahrtunternehmen abbildet.

Dabei werden keine echten SpaceX-Aktien gehandelt, sondern lediglich die Kursentwicklung der angenommenen Bewertung des Unternehmens nachgebildet.

SpaceX-Hype treibt Hyperliquid nach oben

Der neue Kontrakt wurde am Montag auf Hyperliquids Orderbuch freigeschaltet. Zum Handelsstart lag der Referenzpreis bei 150 US-Dollar, was einer angenommenen Unternehmensbewertung von rund 1,78 Billionen US-Dollar entspricht. Grundlage dafür ist die vollständig verwässerte Aktienanzahl von 11,87 Milliarden Anteilen.

Damit bewegt sich die angenommene Bewertung exakt innerhalb jener Spanne von 1,75 bis 2 Billionen US-Dollar, die SpaceX Berichten zufolge für einen möglichen Börsengang anpeilt. Das Unternehmen hatte bereits am 1. April vertraulich Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.

Der SPCX-Kontrakt sprang innerhalb weniger Stunden auf 216 US-Dollar nach oben und notierte zuletzt bei 202,89 US-Dollar – ein Plus von 12,7 Prozent. Das Handelsvolumen summierte sich bereits am ersten Tag auf rund 33 Millionen US-Dollar, während das Open Interest auf 21,8 Millionen US-Dollar kletterte.

Synthetische Pre-IPO-Produkte

Der Vorstoß von Trade.xyz kommt zu einem Zeitpunkt, an dem andere Modelle für tokenisierte Privatmarkt-Aktien unter Druck geraten sind. Erst vergangene Woche brachen entsprechende Produkte für OpenAI und Anthropic auf der Plattform PreStocks zeitweise um rund 50 Prozent ein, nachdem beide Unternehmen erklärt hatten, dass solche Konstruktionen gegen ihre Unternehmensregeln verstoßen könnten.

Das Problem: Das bisherige Modell beruhte auf sogenannten SPVs die tatsächlich Unternehmensanteile hielten und diese indirekt tokenisierten. Das synthetische Modell von Hyperliquid umgeht dieses rechtliche Risiko weitgehend. Da keine realen Aktien übertragen werden, gibt es formal auch keine Eigentumsrechte, die das Unternehmen blockieren könnte. Händler spekulieren ausschließlich auf Preisbewegungen.

Trade.xyz kündigte bereits an, dass SPCX lediglich der erste einer ganzen Reihe synthetischer Pre-IPO-Märkte auf Hyperliquid sein soll.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Hyperliquid zu EUR wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 39,09EUR auf CryptoCompare Index (18. Mai 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



