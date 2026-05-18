🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Die neue Schwellenländer-Logik

    297 Aufrufe 297 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brasilien, China, Indien: Der neue Gewinner-Verlierer-Code der Märkte

    Ein möglicher Öl-Schock könnte Schwellenländer komplett neu sortieren. Rohstoffreiche Staaten rücken nach vorn. Energieimporteure geraten unter Druck. Anleger müssen umdenken.

    Für Sie zusammengefasst
    Die neue Schwellenländer-Logik - Brasilien, China, Indien: Der neue Gewinner-Verlierer-Code der Märkte
    Foto: wO-ChatGPT

    Schwellenländer stehen nach Einschätzung von James Syme, Senior Fondsmanager bei J O Hambro, vor einem neuen Anlageumfeld. Nicht mehr allein Wachstum und Geldpolitik entscheiden über Gewinner und Verlierer. Wichtiger werden Energiesicherheit, Rohstoffzugang und belastbare Lieferketten.

    Besonders große Risiken sieht Syme an der Straße von Hormus. Durch die Meerenge fließen normalerweise rund 20 Millionen Barrel Öl pro Tag. Anhaltende Störungen könnten einen globalen Versorgungsschock auslösen und Preise, Kapitalströme sowie Unternehmensgewinne neu ordnen. Alternative Pipelines könnten Ausfälle nur teilweise abfedern.

    Die Folgen würden weit über den Ölmarkt hinausreichen. Syme warnt vor Engpässen bei Düngemitteln, Chemikalien und Vorprodukten für den Bergbau. Dadurch könnten auch Landwirtschaft und Industrie unter Druck geraten.

    Als strukturellen Gewinner sieht er vor allem Lateinamerika. Besonders positiv bewertet Syme Brasilien. Das Land profitiere von höheren Rohstoffpreisen, einer verbesserten Handelsbilanz und seiner Rolle als Netto-Energieexporteur.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt

    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    China betrachtet Syme differenziert. Zwar ist das Land stark auf Energieimporte angewiesen. Strategische Reserven, alternative Lieferquellen und der Ausbau erneuerbarer Energien erhöhten jedoch die Widerstandsfähigkeit. J O Hambro setzt dort selektiv auf Energie, Industrie und grüne Infrastruktur.

    Skeptischer bleibt Syme für Indien und andere energieimportierende Volkswirtschaften Asiens. Steigende Energiepreise und Währungsdruck könnten dort stärker ins Gewicht fallen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    Die neue Schwellenländer-Logik Brasilien, China, Indien: Der neue Gewinner-Verlierer-Code der Märkte Ein möglicher Öl-Schock könnte Schwellenländer komplett neu sortieren. Rohstoffreiche Staaten rücken nach vorn. Energieimporteure geraten unter Druck. Anleger müssen umdenken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     