BARCLAYS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Ein leichtes Übertreffen der Erwartungen bei einem vorsichtigen Ausblick sei wohl erwartet worden, schrieb Andrew Lobbenberg in einer ersten Reaktion am Montag. Viele Investoren schätzten den Billigflieger und könnten Kursverluste im Verlauf des Tages für Aktienkäufe nutzen./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 21,92EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

