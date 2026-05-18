JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4300 auf 3700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Entwicklung beim Konsumgüterhersteller - höhere Ziele, Kostensenkungen, größere Veräußerungen und der Versuch einer Bewertungsangleichung an die Konkurrenz - rieche nach aktivistischem Investor, schrieb David Hayes am Montag. Der Einfluss der Investmentfirma Trian von Nelson Peltz halte an. Es dürfte aber noch mehr zu tun sein für Unilever, um Trians Vision zufriedenzustellen, glaubt der Analyst. Dies gehe nicht ohne Risiken./rob/ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 01:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 01:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 48,52EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 43

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,48 € , was einem Rückgang von -12,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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