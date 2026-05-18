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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 18.05.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 18.05.26
    Foto: adobe.stock.com

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 18.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-0,32 %) genz vorne. Gefolgt von STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (+0,54 %), S&P 500 (-0,29 %), NASDAQ 100 (-0,13 %), AMD Advanced Micro Devices (+0,23 %).

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Silber HM5J5D Long 21,28 587,50 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    S&P 500 PC7T1B Long 4,57 209,04 Tsd.
    Micron Technology Inc PM1WEC Short -0,99 20,74 Tsd.
    DAX Performance FA5FHT Long 15,09 19,38 Tsd.
    SAP SE HM17M7 Long 2,77 14,25 Tsd.
    Alphabet A FD5GTD Long 6,93 12,75 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
    Bonus Garantie
    		PM994F 1,19 Mio.
    NASDAQ 100
    Cap
    		PL29BJ 176,82 Tsd.
    AMD Advanced Micro Devices
    Sonstige
    		DK1HR6 152,34 Tsd.
    Veolia Environment SA
    Classic
    		DU045E 77,87 Tsd.
    Daimler Truck Holding
    Classic
    		DB9VSJ 59,39 Tsd.



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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 18.05.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 18.05.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
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