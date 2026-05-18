Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 18.05.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 18.05.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-0,32 %) genz vorne. Gefolgt von STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (+0,54 %), S&P 500 (-0,29 %), NASDAQ 100 (-0,13 %), AMD Advanced Micro Devices (+0,23 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|HM5J5D
|Long
|21,28
|587,50 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|S&P 500
|PC7T1B
|Long
|4,57
|209,04 Tsd.
|Micron Technology Inc
|PM1WEC
|Short
|-0,99
|20,74 Tsd.
|DAX Performance
|FA5FHT
|Long
|15,09
|19,38 Tsd.
|SAP SE
|HM17M7
|Long
|2,77
|14,25 Tsd.
|Alphabet A
|FD5GTD
|Long
|6,93
|12,75 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|PM994F
|1,19 Mio.
|NASDAQ 100
|
Cap
|PL29BJ
|176,82 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|
Sonstige
|DK1HR6
|152,34 Tsd.
|Veolia Environment SA
|
Classic
|DU045E
|77,87 Tsd.
|Daimler Truck Holding
|
Classic
|DB9VSJ
|59,39 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte