SMA Solar Technology - Aktie gewinnt kräftig - 18.05.2026

Mit einer Performance von +7,10 % konnte die SMA Solar Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SMA Solar Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +9,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +98,78 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,33 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,22 % 1 Monat +42,22 % 3 Monate +106,28 % 1 Jahr +204,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 18.05.2026, 12:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und die Bewertung von SMA Solar. Die Debatte ist gemischt: Einige sehen eine Trendwende, steigende Umsätze und Verbesserungen beim Auftragsbestand, andere warnen vor Verlusten, einer belasteten Bilanz und einer spekulativen Kursrally. Kritiker nennen extreme Bewertung, Abhängigkeiten von Fördermitteln sowie China, die Risiken für weitere Verschlechterungen erhöhen und eine Pleite nicht ganz ausschließen.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,35 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,64 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -4,60 %. SolarEdge verliert -3,01 %

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.