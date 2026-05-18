JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der britische Hedgefonds TCI sei bei der Deutschen Börse wieder dabei mit einem Anteil von 5,15 Prozent - 20 Jahre nachdem TCI die Pläne des deutschen Börsenbetreibers für eine Übernahme der London Stock Exchange durchkreuzt und als wertzerstörend bezeichnet habe, schrieb Tom Mills am Montag. Es sei ihm derzeit nicht klar, warum TCI eine Posiiton bei der Deutschen Börse aufgebaut habe und welche Absichten man hege. Der Dax-Konzern befinde sich aber in einem Prozess eines weiteren signifikanten Zukaufs; die Akquisition der Fondsplattform Allfunds, sofern kartelltrechtlich genehmigt, sollte in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein und öffne womöglich ein Fenster für aktivistische Interventionen./rob/ajx/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 250,9EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00 € , was eine Steigerung von +11,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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