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    Besonders beachtet!

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    Nordex Aktie mit starker Tagesperformance - 18.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Nordex Aktie bisher um +4,80 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.

    Besonders beachtet! - Nordex Aktie mit starker Tagesperformance - 18.05.2026
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

    Nordex Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nordex. Sie steigt um +4,80 % auf 47,20. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nordex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,87 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,20, mit einem Plus von +4,80 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Nordex investiert war, konnte einen Gewinn von +32,56 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -4,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,58 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nordex um +53,86 % gewonnen.

    Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,08 %
    1 Monat -0,58 %
    3 Monate +32,56 %
    1 Jahr +154,97 %
    Stand: 18.05.2026, 12:05 Uhr

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,19 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 18.05. - FTSE Athex 20 schwach -1,23 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordex

    +5,15 %
    -4,08 %
    -0,58 %
    +32,56 %
    +154,97 %
    +277,66 %
    +179,70 %
    +106,77 %
    +426,22 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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    Verfasst von Markt Bote
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