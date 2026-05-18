Der Platinmarkt bleibt auf Kurs in die Unterversorgung. Laut dem World Platinum Investment Council (WPIC) wird die Produktion die Nachfrage im Jahr 2026 um 297.000 Unzen verfehlen – das vierte Angebotsdefizit in Folge. Für Rohstoffinvestoren bedeutet dies ein anhaltend enges Marktumfeld, geprägt von einer massiven Verschiebung: Während die physische Investmentnachfrage floriert, zeigt sich das Angebot trotz hoher Preise erstaunlich unelastisch.

Auf den ersten Blick startete das Jahr 2026 versöhnlich: Im ersten Quartal stieg die Minenproduktion im Jahresvergleich um 22 % (239.000 Unzen) auf 1,32 Millionen Unzen Platin. Dieser optische Sprung resultierte jedoch primär aus einem extrem schwachen, von Störungen geprägten Vorjahresquartal und verschobenen Wartungsarbeiten. Für das Gesamtjahr rechnet der WPIC mit einer de facto stagnierenden Minenproduktion von 5,551 Millionen Unzen, da leichte Zuwächse in Südafrika die Rückgänge in anderen Regionen lediglich ausgleichen.

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Strukturelle Verknappung: Platin steuert auf viertes Defizit in Folge zu

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