Nagarro - Aktie stürzt ab -6,81 % - 18.05.2026

Mit einer Performance von -6,81 % musste die Nagarro Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute bei der Nagarro Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nagarro mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -32,09 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -47,51 % verloren.

Nagarro Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,76 % 1 Monat -20,79 % 3 Monate -32,09 % 1 Jahr -39,98 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Stand: 18.05.2026, 12:05 Uhr

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 557,93 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.