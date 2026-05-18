Lynas Rare Earths Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 18.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Lynas Rare Earths Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,93 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lynas Rare Earths Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,588€, mit einem Plus von +4,93 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Lynas Rare Earths ist ein australischer Produzent seltener Erden mit Mine in Mt Weld und Aufbereitung in Malaysia. Hauptprodukte: NdPr, La, Ce für Magnete, Elektronik, Auto- und Energietechnik. Marktstellung: größter westlicher Anbieter außerhalb Chinas, strategisch wichtig für Lieferketten. Wichtige Konkurrenten: China Northern Rare Earth, MP Materials. USP: eigene Mine, integrierte Wertschöpfung, geopolitisch bevorzugter Lieferant.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +25,69 % bei Lynas Rare Earths.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um -3,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lynas Rare Earths einen Anstieg von +63,44 %.

Lynas Rare Earths Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,35 % 1 Monat -7,14 % 3 Monate +25,69 % 1 Jahr +166,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

Stand: 18.05.2026, 12:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Bewertungsfragen zu Lynas: starke Volatilität (heute fast -10% intraday), Diskussion über großflächige Verkaufsorders und Marktverschiebungen an verschiedenen Börsen, mögliche Belastung durch erwarteten China‑USA‑Deal, technischer Mini‑Peak bei €10,80, Links zu Nachrichten über Produktionsausbau (NDPr bis 2038) und starke 12‑Monats‑Performance, Anleger planen Nachkäufe und tranchiertes Vorgehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,66 Mrd. € wert.

Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.