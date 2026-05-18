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    Besonders beachtet!

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    Lynas Rare Earths Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 18.05.2026

    Am 18.05.2026 ist die Lynas Rare Earths Aktie, bisher, um +4,93 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.

    Besonders beachtet! - Lynas Rare Earths Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 18.05.2026
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Lynas Rare Earths ist ein australischer Produzent seltener Erden mit Mine in Mt Weld und Aufbereitung in Malaysia. Hauptprodukte: NdPr, La, Ce für Magnete, Elektronik, Auto- und Energietechnik. Marktstellung: größter westlicher Anbieter außerhalb Chinas, strategisch wichtig für Lieferketten. Wichtige Konkurrenten: China Northern Rare Earth, MP Materials. USP: eigene Mine, integrierte Wertschöpfung, geopolitisch bevorzugter Lieferant.

    Wie hat sich die Lynas Rare Earths-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag konnte die Lynas Rare Earths Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,93 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lynas Rare Earths Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,588, mit einem Plus von +4,93 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +25,69 % bei Lynas Rare Earths.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um -3,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lynas Rare Earths einen Anstieg von +63,44 %.

    Lynas Rare Earths Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,35 %
    1 Monat -7,14 %
    3 Monate +25,69 %
    1 Jahr +166,27 %
    Stand: 18.05.2026, 12:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Bewertungsfragen zu Lynas: starke Volatilität (heute fast -10% intraday), Diskussion über großflächige Verkaufsorders und Marktverschiebungen an verschiedenen Börsen, mögliche Belastung durch erwarteten China‑USA‑Deal, technischer Mini‑Peak bei €10,80, Links zu Nachrichten über Produktionsausbau (NDPr bis 2038) und starke 12‑Monats‑Performance, Anleger planen Nachkäufe und tranchiertes Vorgehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

    Zur Lynas Rare Earths Diskussion

    Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,66 Mrd. € wert.

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    Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lynas Rare Earths

    +4,56 %
    -3,35 %
    -7,14 %
    +25,69 %
    +166,27 %
    +154,89 %
    +234,22 %
    +2.481,54 %
    +344,15 %
    ISIN:AU000000LYC6WKN:871899
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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