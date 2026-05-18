117 0 Kommentare Ford Europa: 7 neue Modelle & smarte Technologien für Mobilität & Profit

Mit neuer Energie, frischen Modellen und smarten Services startet Ford in Europa durch – und richtet seine Strategie konsequent auf Zukunft und Kundenbedürfnisse aus.

Ford plant eine umfassende Produkt- und Technologieoffensive in Europa, um im Wettbewerb zu bestehen und zu gewinnen.

Die Strategie wird durch die globale Markenplattform „Ready-Set-Ford“ unterstützt, die auf die Bereiche Build, Thrill und Adventure fokussiert.

Ford erweitert sein Nutzfahrzeugportfolio mit neuen Modellen wie dem Ranger Super Duty und dem elektrischen Transit City, um unterschiedliche Kundenbedürfnisse zu bedienen.

Für den Pkw-Bereich plant Ford bis 2029 die Markteinführung von fünf neuen, in Europa gefertigten Multi-Energy-Fahrzeugen, darunter ein Kompakt-SUV, Elektro-Kleinwagen und Crossover-Modelle.

Ford Pro entwickelt sich vom Fahrzeughersteller zum Produktivitätspartner für Unternehmen, mit erweiterten vernetzten Diensten und neuen Uptime-Services, die Reparaturzeiten verkürzen und Betriebszeiten erhöhen.

Das Unternehmen fordert einen realistischen regulatorischen Rahmen, der die tatsächliche Nachfrage der Verbraucher berücksichtigt und den Übergang zu emissionsfreier Mobilität unterstützt.





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