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    Besonders beachtet!

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    Dominion Energy Aktie stark gefragt - 18.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Dominion Energy Aktie bisher um +12,95 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Dominion Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Dominion Energy Aktie stark gefragt - 18.05.2026
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Dominion Energy ist ein US-Versorger mit Fokus auf Strom- und Gasversorgung, Übertragungs- und Verteilnetze sowie Stromerzeugung (inkl. Gas, Kernkraft, erneuerbare Energien). Starke Position im Osten der USA mit regulierten Erträgen. Hauptkonkurrenten: Duke Energy, NextEra Energy, Southern Company. USP: große, regulierte Netzinfrastruktur und wachsende Pipeline an Offshore-Wind- und Dekarbonisierungsprojekten.

    Dominion Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.05.2026

    Die Dominion Energy Aktie kann am heutigen Handelstag um +12,95 % auf 60,02 zulegen. Das sind +6,88  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dominion Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 60,02, mit einem Plus von +12,95 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Dominion Energy Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +8,46 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dominion Energy Aktie damit um +14,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dominion Energy auf +19,51 %.

    Dominion Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,50 %
    1 Monat +13,29 %
    3 Monate +8,46 %
    1 Jahr +21,19 %
    Stand: 18.05.2026, 12:20 Uhr

    Informationen zur Dominion Energy Aktie

    Es gibt 879 Mio. Dominion Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,71 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    American Electric Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,23 %. Exelon notiert im Minus, mit -0,56 %. Southern notiert im Minus, mit -1,41 %. NextEra Energy verliert -2,91 % Duke Energy notiert im Minus, mit -0,58 %.

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    Ob die Dominion Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dominion Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dominion Energy

    +13,74 %
    +16,10 %
    +14,87 %
    +9,97 %
    +22,89 %
    +24,09 %
    -7,52 %
    -6,50 %
    +69,79 %
    ISIN:US25746U1097WKN:932798
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    Verfasst von Markt Bote
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