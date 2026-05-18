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    Besonders beachtet!

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    ServiceNow Aktie steigt um +3,28 % - 18.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ServiceNow Aktie bisher um +3,28 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie steigt um +3,28 % - 18.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    Wie hat sich die ServiceNow-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von +3,28 % konnte die ServiceNow Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +5,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 84,50. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ServiceNow Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,76 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -35,94 % verloren.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,65 %
    1 Monat +3,37 %
    3 Monate -5,76 %
    1 Jahr -54,30 %
    Stand: 18.05.2026, 12:20 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von ServiceNow: Diskussionen über Software als Nachzügler der Rally und mögliche Rotation von KI/Chip zu Software, Käufe nahe Jahrestief wegen günstiger KGV, RBC-Upgrade mit Kursziel 121$ (13,5x CY/27 FCF), technische Warnsignale (negatives Momentum, Tagelinien, Zielbereich 68–71$, Tieftests) sowie jüngliche relative Stärke.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

    Zur ServiceNow Diskussion

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,15 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,13 %. IBM notiert im Minus, mit -0,64 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,81 %. Oracle verliert -1,37 %

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    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    +3,15 %
    +7,65 %
    +3,37 %
    -5,76 %
    -54,30 %
    -8,57 %
    +12,60 %
    +577,20 %
    +2.015,29 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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