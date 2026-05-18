ServiceNow Aktie steigt um +3,28 % - 18.05.2026

Mit einer Performance von +3,28 % konnte die ServiceNow Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +5,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 84,50€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ServiceNow Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,76 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -35,94 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,65 % 1 Monat +3,37 % 3 Monate -5,76 % 1 Jahr -54,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

Stand: 18.05.2026, 12:20 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von ServiceNow: Diskussionen über Software als Nachzügler der Rally und mögliche Rotation von KI/Chip zu Software, Käufe nahe Jahrestief wegen günstiger KGV, RBC-Upgrade mit Kursziel 121$ (13,5x CY/27 FCF), technische Warnsignale (negatives Momentum, Tagelinien, Zielbereich 68–71$, Tieftests) sowie jüngliche relative Stärke.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,15 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,13 %. IBM notiert im Minus, mit -0,64 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,81 %. Oracle verliert -1,37 %

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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.