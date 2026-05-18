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    Besonders beachtet!

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    BP Aktie legt zu - 18.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BP Aktie bisher um +2,38 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Besonders beachtet! - BP Aktie legt zu - 18.05.2026
    Foto: BjÃ¶rn Wylezich - stock.adobe.com

    BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

    BP Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 18.05.2026

    Die BP Aktie notiert aktuell bei 6,4900 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,38 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1510  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BP Aktie. Nach einem Plus von +1,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,4900. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der BP Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +20,43 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um +2,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +29,61 % gewonnen.

    BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,83 %
    1 Monat +0,02 %
    3 Monate +20,43 %
    1 Jahr +45,09 %
    Stand: 18.05.2026, 12:21 Uhr

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,44 Mrd. € wert.

    Erneute Verluste zu Wochenbeginn - Nahost-Sorgen belasten


    Europas Aktienmärkte haben zu Wochenbeginn erneut überwiegend Verluste hinnehmen müssen. Damit knüpften die Börsen an den schwachen Vorwochenschluss an. Getrübt wird die Stimmung weiterhin vom Anstieg der Ölpreise. Bei den Anlegern schürte dies …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. ENI notiert im Plus, mit +1,55 %. Shell notiert im Plus, mit +2,03 %. TotalEnergies legt um +1,89 % zu Exxon Mobil notiert im Plus, mit +0,44 %.

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    Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BP

    +2,26 %
    +2,83 %
    +0,02 %
    +20,43 %
    +45,09 %
    +15,10 %
    +72,66 %
    +34,04 %
    +57,98 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517
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