Der Bondmarkt könnte die KI-Party brutal beenden

Der Iran-Krieg treibt Ölpreise und Zinsen nach oben. Gleichzeitig schrumpft der Renditevorteil von Aktien fast auf null – ein gefährlicher Mix für Anleger, warnt Morgan Stanley.

Die Warnungen vor einem gefährlichen Zusammenspiel aus steigender Inflation, hohen Ölpreisen und überhitzten Aktienmärkten werden an der Wall Street lauter. Strategen von Morgan Stanley um Mike Wilson sehen die KI-getriebene Rallye an den US-Börsen zunehmend durch den weltweiten Ausverkauf am Anleihemarkt bedroht. Sollte die Volatilität bei Staatsanleihen weiter steigen und die langfristigen Renditen weiter nach oben laufen, drohe die erste größere Korrektur seit dem Markttief Ende März, schrieb Wilson in einer aktuellen Mitteilung. Der S&P 500 hatte erst vergangene Woche sein Allzeithoch wieder abgegeben. Hintergrund sind wachsende Inflationssorgen infolge der hohen Energiepreise durch den Iran-Krieg. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen stieg dadurch auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren, während auch in Japan die Renditen auf Mehrjahrzehntehochs kletterten. Laut Wilson spiegeln die steigenden Renditen sowohl die robusten Konjunkturdaten als auch den schärferen Ton der US-Notenbank wider. Gleichzeitig brauche der Anleihemarkt eine dauerhafte Lösung des Iran-Konflikts, bevor die Zinsen wieder sinken könnten.