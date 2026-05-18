🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Anleger völlig unvorbereitet

    1325 Aufrufe 1325 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Bondmarkt könnte die KI-Party brutal beenden

    Der Iran-Krieg treibt Ölpreise und Zinsen nach oben. Gleichzeitig schrumpft der Renditevorteil von Aktien fast auf null – ein gefährlicher Mix für Anleger, warnt Morgan Stanley.

    Für Sie zusammengefasst
    Anleger völlig unvorbereitet - Der Bondmarkt könnte die KI-Party brutal beenden
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Die Warnungen vor einem gefährlichen Zusammenspiel aus steigender Inflation, hohen Ölpreisen und überhitzten Aktienmärkten werden an der Wall Street lauter. Strategen von Morgan Stanley um Mike Wilson sehen die KI-getriebene Rallye an den US-Börsen zunehmend durch den weltweiten Ausverkauf am Anleihemarkt bedroht. Sollte die Volatilität bei Staatsanleihen weiter steigen und die langfristigen Renditen weiter nach oben laufen, drohe die erste größere Korrektur seit dem Markttief Ende März, schrieb Wilson in einer aktuellen Mitteilung.

    Der S&P 500 hatte erst vergangene Woche sein Allzeithoch wieder abgegeben. Hintergrund sind wachsende Inflationssorgen infolge der hohen Energiepreise durch den Iran-Krieg. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen stieg dadurch auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren, während auch in Japan die Renditen auf Mehrjahrzehntehochs kletterten. Laut Wilson spiegeln die steigenden Renditen sowohl die robusten Konjunkturdaten als auch den schärferen Ton der US-Notenbank wider. Gleichzeitig brauche der Anleihemarkt eine dauerhafte Lösung des Iran-Konflikts, bevor die Zinsen wieder sinken könnten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.000,00€
    Basispreis
    4,31
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.940,00€
    Basispreis
    4,27
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders kritisch: Die zusätzliche Rendite, die Anleger für Aktien gegenüber sicheren Staatsanleihen erhalten, schrumpft inzwischen fast auf null zusammen. Höhere Renditen erhöhen die Finanzierungskosten für Unternehmen und Verbraucher, setzen Bewertungen unter Druck und machen Anleihen im Vergleich zu Aktien wieder attraktiver.

    Trotz der kurzfristigen Risiken hält Morgan Stanley langfristig an seiner bullishen Sicht fest und erhöhte zuletzt sogar das 12-Monats-Kursziel für den S&P 500 auf 8.300 Punkte. Grund sei das stärkste Gewinnwachstum seit mehr als zwei Jahrzehnten außerhalb klassischer Erholungsphasen nach Krisen. Vor allem die Dynamik rund um künstliche Intelligenz und Investitionen in Rechenzentren treibe die Gewinne vieler Unternehmen an.

     

    Andere Investoren zeigen sich dennoch zunehmend nervös. Vermögensverwalter Paul Karger sagte, seine Kunden fragten inzwischen bei jedem Treffen, wie sich die widersprüchlichen Signale aus starken Unternehmensgewinnen, steigenden Ölpreisen und wachsender Inflation einordnen ließen. Mehrere Strategen warnen zudem davor, dass die Aktienmärkte ein mögliches Extrem-Szenario im Iran-Konflikt bislang kaum eingepreist hätten. Eine längere Störung der Straße von Hormus könnte laut Marktbeobachtern ein "völlig neues Inflationsregime" auslösen und die Märkte für den Rest des Jahres grundlegend verändern.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7759,92Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger völlig unvorbereitet Der Bondmarkt könnte die KI-Party brutal beenden Der Iran-Krieg treibt Ölpreise und Zinsen nach oben. Gleichzeitig schrumpft der Renditevorteil von Aktien fast auf null – ein gefährlicher Mix für Anleger, warnt Morgan Stanley.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     