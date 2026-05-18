Liberias Rohstoffreichtum zieht Investoren an

Liberia durchläuft einen rohstoffgetriebenen Aufschwung und konnte zuletzt mehrere große Deals mit internationalen Konzernen abschließen. Das Potenzial des Landes im Bergbau- und Energiesektor gilt als außergewöhnlich.

Der im westafrikanischen Liberia tätige Metallexplorer Zodiac Gold (ISIN: CA98980T1049, WKN: A3EKSC) startete Anfang Mai eine hochauflösende magnetische und lasergestützte Drohnenvermessung des 16 km langen Arthington-Youth-Camp-Trends auf dem Todi-Projekt.

Drohnen, ausgestattet mit hochsensiblen Magnetometern, fliegen in geringer Höhe in einem engen Raster über das Projektgebiet und messen kleinste Schwankungen im Erdmagnetfeld. Verschiedene Gesteinsarten erzeugen dabei unterschiedliche magnetische Signaturen. Das Ziel: Da Gold oft an bestimmte geologische Strukturen wie Scherzonen, Verwerfungen oder den Kontakt zwischen verschiedenen Gesteinsschichten gebunden ist, legt das Verfahren wichtige Hinweise unter der Oberfläche offen, was die spätere Bohrzielbestimmung erleichtert.

Durch den zusätzlichen Einsatz von Laser entsteht ein extrem präzises 3D-Modell des nackten Bodens, das die Vegetation ausklammert und Hinweise auf historische (artisanale) Bergbauaktivitäten, weggespülte Erze oder geologische Verwerfungslinien offenlegt.

Das Programm ist aus Sicht des Explorers ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung des Explorationsplans für 2026 und zur Erschließung des großflächigen Potenzials des mehr als 2.300 km2 großen Goldprojekts Todi.

Zodiac Gold zielt auf breitere Goldvorkommen

CEO David Kol erläutert die taktische Zielsetzung: „Wir haben in Arthington bereits eine Entdeckung gemacht und bauen sie nun aus. Ziel dieses Programms ist es, diese Entdeckung in ein wiederholbares Modell über 16 Kilometer zu überführen. So entsteht aus einer einzelnen Entdeckung ein Goldvorkommen von regionalem Ausmaß.“ Mit den Daten könne Zodiac gezielter bohren, effizienter arbeiten und das Ressourcenwachstum beschleunigen.“

Liberias Wirtschaft erlebt einen breiten, wesentlich vom Rohstoffsektor getragenen Aufschwung. Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt die diesjährige Wachstumsrate für das knapp 6 Millionen Einwohner große Land auf 5,1 %, nachdem das BIP im vergangenen Jahr aktuellen Schätzungen zufolge um 5,1-5,8 % zulegen konnte.