DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Hold" belassen. Mit der geplanten Ausgliederung von Siemens Healthineers vereinfache der Technologiekonzern seine Unternehmensstruktur, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dieser Schritt verlaufe jedoch schleppend. Im abgelaufenen Quartal habe die Hälfte des Siemens-Portfolios zwar die Erwartungen übertroffen, die andere Hälfte habe den Konsens jedoch deutlich verfehlt./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 258,8EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 255
Kursziel alt: 255
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 255
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