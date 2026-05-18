DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Hold" belassen. Mit der geplanten Ausgliederung von Siemens Healthineers vereinfache der Technologiekonzern seine Unternehmensstruktur, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dieser Schritt verlaufe jedoch schleppend. Im abgelaufenen Quartal habe die Hälfte des Siemens-Portfolios zwar die Erwartungen übertroffen, die andere Hälfte habe den Konsens jedoch deutlich verfehlt./rob/niw/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 258,8EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 255

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 255,00 € , was einem Rückgang von -1,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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